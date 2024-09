Surinver schließt sich der Gruppe von Unternehmen der Genossenschaft zweiten Grades Unica an, eine Integration, die es der Gruppe ermöglichen wird, 12 Monate lang kalifornische Paprika verfügbar zu haben und in die Aktivität der 5. Kategorie einzusteigen, so ein Artikel von FyH. Unica hat die Genossenschaft Surinver in seine Gruppe von Unternehmen aufgenommen, was es ihr...

Den vollständigen Artikel lesen ...