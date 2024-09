NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen nach der erneuten Prognosesenkung mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Anders als frühere Anpassungen beinhalte diese auch die Gewinne aus dem operativen Geschäft, schrieb Analyst Philippe Houchois in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Umfang und Zeitpunkt der Gewinnwarnung sowie das erwartete Tempo der anstehenden Restrukturierung seien nun zu kritischen Punkten für die Anlagestory geworden. Houchois senkte seine Jahresschätzungen für operatives Ergebnis (Ebit) und Ergebnis je Aktie sowie mehr noch für den freien Barmittelzufluss./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2024 / 13:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2024 / 13:54 / ET

DE0007664039