Dongguan, China (ots/PRNewswire) -Da die globale Erwärmung und die Energiekrise immer gravierender werden, ist eine nachhaltige Lebensweise inzwischen zu einem globalen Konsens geworden. Hinen (https://www.hinen.com/) schließt sich diesem Trend an und präsentiert mit Stolz das revolutionäre Hinen Energiespeichersystem der A-Serie, das durch die nahtlose Integration von Technik und Alltag eine neue Ära einläutet. Die Hinen A-Serie kombiniert einen Solarwechselrichter, einen Batteriewechselrichter, eine Energiespeicherbatterie, eine automatische Umschalteinheit, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) und ein fortschrittliches Managementsystem und bietet dem Nutzer eine sichere und sorgenfreie Energielösung.Die Theorie der 9S führt in die ZukunftDas System der A-Serie folgt der Theorie der 9S - Safe, Simple, Saving, Smart, Sophisticated, Stable, Scalable, Swift, and Sustainable (sicher, einfach, sparsam, intelligent, ausgeklügelt, stabil, skalierbar, schnell und nachhaltig - und setzt damit generationenübergreifend neue Maßstäbe für Hausenergieanlagen.Proaktive Sicherheit für jeden MomentSicherheit steht bei Hinen an oberster Stelle. Die Hinen A-Serie verfügt über mehrere Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich Überladungs-, Überentladungs- und Kurzschlussschutz, sowie über ein staub- und wasserdichtes Design nach IP65, das extremen Temperaturen (-20 \u2103 bis +60 \u2103) und Wetterbedingungen wie Überschwemmungen, Schnee und extremer Hitze standhält. Die Hinen A-Serie hat internationale Zertifizierungen wie CB, CE, UKCA, SONCAR, RCM und ROHS erhalten und bietet eine 10-Jahres-Garantie für eine sorgenfreie Nutzung. Der einzigartige fünfstufige Wechselrichter-Schutz, die erstklassige LFP-Batterie, die integrierte Brandunterdrückungs- und Druckentlastungsvorrichtung, der Temperatursensor, der AFE-Chip in Automobilqualität, das BMS-System mit dreifachem Sicherheitskreis und die Not-Aus-Funktion EPO bilden zusammen eine unzerstörbare Sicherheitsbarriere, die für den Schutz und die Sicherheit jeder Familie sorgt.Energieeffizienz und intelligente StromnutzungDie Hinen A-Serie erkennt auf intelligente Weise die Stromverbrauchsmuster der Nutzer und unterstützt verschiedene Modi wie Lastpriorität, Batteriepriorität und Netzpriorität. Durch das intelligente Energiemanagementsystem lädt es automatisch in Zeiten niedriger Strompreise und priorisiert die gespeicherte Energie in Spitzenzeiten, wodurch die Energienutzung und die wirtschaftliche Effizienz maximiert werden. Mit einem Wirkungsgrad des Wechselrichters von bis zu 98 % geht bei der Umwandlung nur wenig Energie verloren. Die Lebensdauer des Akkus beträgt mehr als 8000 Zyklen bei einer Entladetiefe von 90 %, was eine langfristig stabile Stromversorgung gewährleistet und den Energieverlust bei längerem Gebrauch erheblich reduziert. In Notfällen, wie z. B. bei Stromausfällen, reagiert die Notstromfunktion der Hinen A-Serie schnell, um eine kontinuierliche Stromversorgung für Wohn- oder Geschäftsräume zu gewährleisten und den ununterbrochenen Strombedarf von hochwertigen Wohnanlagen wie Villen zu decken.Intelligentes Management und WohnkomfortDie Hinen A-Serie ist mit einem intelligenten Energiemanagementsystem ausgestattet, das die Fernüberwachung und -verwaltung über eine mobile App ermöglicht. Die wichtigsten Daten werden alle 10 Sekunden aktualisiert, um in Echtzeit Einblicke in die Energienutzung zu geben. Der Einsatz mehrerer Rechenzentren gewährleistet die Sicherheit und den Schutz der Daten, was für Hinen von größter Bedeutung ist. Das hochpräzise Batteriemanagementsystem hält den Zustand der Batteriezellen unter Kontrolle, und der Generatoranschluss kann so eingestellt werden, dass intelligente Geräte wie Wärmepumpen angeschlossen werden können, was die Energieeffizienz weiter erhöht. Ob Eigennutzung, Notstromversorgung, zeitgesteuertes Laden und Entladen oder Ausgleich von Lastspitzen und -tälern - alles ist auf Knopfdruck verfügbar und macht das Leben bequemer und effizienter. Die Hinen A-Serie verfügt über eine manuelle Bypass-Funktion, mit der EPS-Lasten im Falle eines Geräteausfalls oder eines Alarms sofort an das Netz angeschlossen werden können. So wird eine unterbrechungsfreie Stromversorgung gewährleistet, die Angst vor Stromausfällen gemindert und die Wartezeit auf den Kundendienst verkürzt.Modernste Technologie und überragende LeistungDie Hinen A-Serie verwendet fortschrittliche Technologien, wie den spurlosen erweiterten Kalman-Algorithmus für genaue SOC- und SOH-Berechnungen der Batterie. Vier MPPT-Eingänge sowie die gestaffelte HERIC- und die BUCK-BOOST-Technologie verbessern gemeinsam die Effizienz der Energiegewinnung und -umwandlung und verlängern die Lebensdauer des Produkts. Alle technologischen Entwicklungen sind auf höchste Qualität und Effizienz ausgerichtet.Außergewöhnliche Stabilität und verlässliche StromversorgungDie für ihre außergewöhnliche Stabilität bekannte Hinen A-Serie schaltet innerhalb von 10 Millisekunden nahtlos zwischen netzgebundenem und netzunabhängigem Betrieb um und gewährleistet so eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Die Hinen A-Serie unterstützt auch externe Generatoren als Backup-Stromquelle und bildet einen Mechanismus zur Gewährleistung einer Mehrfachstromversorgung mit PV-Strom, Netzstrom und Batteriestrom. Ob in abgelegenen Gegenden, in Gebieten mit häufigen Stromausfällen oder an netzfernen Standorten, die Hinen A-Serie ist Ihr zuverlässiger Energiepartner.Flexible Erweiterung zur Deckung künftiger BedürfnisseDie Hinen A-Serie bietet eine breite Palette von Leistungsoptionen, die von 3.600 W bis 25.000 W reichen, um den Anforderungen verschiedener Haushalte und gewerblicher Einrichtungen gerecht zu werden. Es unterstützt die Parallelschaltung und die Batterie-Cluster-Paralleltechnologie mit einer maximalen Leistung von 150 kW und einer Kapazität von 831,6 kWh und ermöglicht eine flexible Erweiterung, um den zukünftigen Energiebedarf zu decken und maßgeschneiderte Energielösungen anzubieten.Schneller Einsatz, zeitsparend und sorgenfreiDie Hinen A-Serie verfügt über ein innovatives, stapelbares, integriertes Design im Lego-Stil, das eine noch nie dagewesene Installationsfreundlichkeit und Effizienz bietet. Die einzigartige Push-in-Verbindungsmethode revolutioniert die herkömmliche manuelle Verdrahtung und reduziert die Installationszeit um 50 % - die Plug-and-Play-Installation ist so einfach wie ein Baukasten. Darüber hinaus verfügt die Hinen A-Serie über einen LCD-Bildschirm mit Tasten für eine einfache Bedienung auch ohne WLAN, was die Einsatzmöglichkeiten erheblich erweitert. Das ultraleise, intelligente Lüfterdesign verbessert nicht nur den Komfort des Gerätebetriebs, sondern senkt auch den Energieverbrauch und die Geräuschentwicklung durch intelligentes Management, was wiederum Probleme und Kosten nach der Wartung minimiert und den Nutzern mehr Komfort bietet.Nachhaltige Entwicklung, gemeinsam eine bessere Zukunft schaffenDie Hinen A-Serie konzentriert sich nicht nur auf aktuelle Energieeffizienz und Sicherheit, sondern steht auch im Zeichen einer nachhaltigen Entwicklung. Durch die Nutzung von sauberer Solarenergie als Stromquelle wird die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert und der Kohlenstoffausstoß gesenkt, was eine aktive Antwort auf den weltweiten Ruf nach Energieeinsparung und Emissionsreduzierung darstellt. Wer sich für die Hinen A-Serie entscheidet, entscheidet sich für einen umweltfreundlichen, intelligenten und nachhaltigen Lebensstil, der gemeinsam die schöne Zukunft unseres Planeten sichert.Informationen zu Hinen:Die 2004 gegründete Hinen Group ist ein börsennotiertes Elektronikunternehmen (Aktiencode: 300787), bekannt für seine führenden Produktfähigkeiten, seine Forschungs- und Entwicklungsstärke und seine Fertigungstechnologie. Die Tochtergesellschaft Hinen New Energy hat sich auf die Forschung, Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Energiespeicherlösungen für Privathaushalte spezialisiert und ist eines der wenigen Unternehmen in der Branche, das über integrierte Forschungs- und Entwicklungskapazitäten für Wechselrichter und Batterien zur Energiespeicherung verfügt. Hinen setzt sich dafür ein, dass die Energieunabhängigkeit für Familien in aller Welt Wirklichkeit wird. Um den globalen Markt besser bedienen zu können, hat Hinen weltweit Niederlassungen gegründet, die lokalisierte und professionelle Dienstleistungen anbieten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2517480/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2517479/2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2517481/3.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hinen-fuhrt-weltweit-eine-serie-von-energiespeichersystemen-fur-privathaushalte-ein-302262219.htmlPressekontakt:Estella Yan,estella@hinen.comOriginal-Content von: Hinen Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176527/5875483