NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 11500 auf 12500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit prozentual zweistelligen Kursanstiegen seit Ende Juni seien die Aktien der europäischen Börsenbetreiber gut gelaufen, schrieb Analyst Tom Mills in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Euronext bleibt für ihn eine attraktive Wette auf die wieder erwachte Risikobereitschaft an den Finanzmärkten und LSE sein langfristiger Favorit. Die Briten hätten erst einen Teil ihrer Neubewertung hinter sich. Bei der Deutschen Börse scheine indes der Impuls durch die Volumenspitze im August etwas nachgelassen zu haben. Mit Blick auf das übernommene Softwareunternehmen Simcorp wollten die Anleger wohl erst einmal Ergebnisse sehen, was nicht vor dem Schlussquartal zu erwarten sei./gl/ag



ISIN: GB00B0SWJX34

