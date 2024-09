München (ots) -Edith Steller, renommierte Business Numerologin und Persönlichkeitstrainerin aus München, bietet seit über 30 Jahren fundierte Beratungen und Schulungen im Bereich Numerologie an. Ihre Expertise reicht von Business-Analysen und Standortbestimmungen bis hin zur Potenzialentwicklung und Personalberatung. Frau Steller hat sich als Wegbereiterin in der Anwendung numerologischer Prinzipien in der Unternehmens- und Persönlichkeitsentwicklung etabliert und ist heute die Top-Expertin in ihrem Fachgebiet.Numerologie: Eine Wissenschaft mit uralten WurzelnDie Numerologie, eine uralte Wissenschaft, hat ihre Wurzeln im antiken Griechenland und wurde maßgeblich vom Mathematiker Pythagoras geprägt. Dieser erkannte, dass Zahlen nicht nur mathematische Werte darstellen, sondern auch eine tiefere symbolische Bedeutung haben. "Nehmen wir zum Beispiel die Zahl 7, die als göttliche Zahl bekannt ist. Sie symbolisiert das Streben nach Erkenntnis und das Entschlüsseln von Geheimnissen", erklärt Edith Steller. Die Numerologie bietet daher ein Werkzeug, um das, was wir berechnen, auch zu interpretieren - sei es in Bezug auf Personen, Situationen oder Unternehmen.Beratungsschwerpunkte: Mehr als nur ZahlenEdith Steller berät nicht nur Privatpersonen, sondern auch Unternehmer und Führungskräfte. Ihre Schwerpunkte umfassen unter anderem Business-Analysen, die richtige Namenswahl und den optimalen Zeitpunkt für geschäftliche Entscheidungen. Ihre Steller-Methode® ist eine bewährte Entscheidungshilfe, die von Personalagenturen und Unternehmen erfolgreich eingesetzt wird. "Unser Name und Geburtsdatum verraten mehr über uns, als wir denken", so Steller. "Sie sind die Bedienungsanleitung des Lebens." Mit ihrem Wissen hilft sie ihren Kunden, Blockaden zu lösen, Potenziale zu erkennen und selbstbewusste Lösungen zu finden - sei es in der Karriere, Partnerschaft oder im persönlichen Leben.Workshops und Ausbildung: Numerologie erleben und erlernenWer tiefer in die Welt der Numerologie eintauchen möchte, kann an einem der zahlreichen Workshops von Edith Steller teilnehmen. Darüber hinaus bietet sie eine zertifizierte Ausbildung zum "Persönlichkeitstrainer" und "Business Numerologe & Coach" an. Diese Live-Online-Kurse sind besonders für Führungskräfte, Selbständige und Coaches konzipiert, die das einzigartige Werkzeug der Numerologie zur Persönlichkeitsentwicklung in der eigenen Branche integrieren und nutzen möchten.Ausgezeichnet durch die BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland"Die Steller-Methode® hat unser Präsidium beeindruckt. Auf dieser Grundlage können unternehmerische Entscheidungen getroffen werden, die nicht nur auf wirtschaftlichen Kennzahlen beruhen, sondern sich einer uralten antiken Weisheit bedienen. Wir sind froh, Edith Steller in unserem Experten- und Kompetenzkreis zu wissen und haben sie für ihre langjährige Erfahrung im Bereich der Numerologie als TOP EXPERTE 2024 ausgezeichnet." - Stefan Bronder, Vorstand der BVMID.Über Edith StellerEdith Steller, geboren im Schwarzwald und seit den 90er Jahren wohnhaft in München, begleitet seit 1992 als Business Numerologin und Mental Coach Menschen und Unternehmen auf ihrem Erfolgsweg. Mit ihrer eigens entwickelten Steller-Methode® hat sie ein einzigartiges System geschaffen, das auf Numerologie basiert und weltweit Anerkennung findet.Über die BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in DeutschlandDie BVMID setzt sich für die Stärkung wirtschaftlicher, sozialer sowie politischer Interessen mittelständischer Unternehmen ein. Mit einem Netzwerk aus Experten, Partnern und Entscheidungsträgern, bringt die BVMID Menschen unterschiedlicher Branchen zusammen. Darüber hinaus pflegt die BVMID Beziehungen zu Politik, Bildungsträgern und Medien, um den Mittelstand krisenfest für die Zukunft aufzustellen.Pressekontakt:7Steller GmbHHaunstetter Str. 23486179 Augsburg+49 (0) 89 / 215 288 35-0support@7steller.comhttps://edithsteller.com/---BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in DeutschlandRundfunkplatz 280335 München+49 89 540 35 91-0zentrale@bvmid.dehttps://bvmid.deOriginal-Content von: BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172454/5875526