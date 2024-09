Berlin (ots) -VITAKO, die Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister, gibt bekannt, dass Lars Hoppmann ab dem 1. Oktober als geschäftsführender Vorstand für VITAKO tätig sein wird. Katrin Giebel übernimmt ab dem 01. Oktober die Rolle der stellvertretenden Geschäftsführerin. Lars Hoppmann, ehemals Geschäftsleiter bei Ostwestfalen-Lippe-IT, tritt seine neue Führungsrolle bei VITAKO an und bringt umfassende Expertise in den Bereichen Recht, Betriebswirtschaft und öffentlich-rechtliche Themen mit. Zudem verfügt er über wertvolle Erfahrungen aus seiner bisherigen Tätigkeit als stellvertretender Vorsitzender von VITAKO. Er wird sich darauf konzentrieren, die digitale Transformation im öffentlichen Sektor voranzutreiben und die strategische Ausrichtung sowie Entwicklung der Bundes-Arbeitsgemeinschaft zu leiten. So können die Mitglieder von VITAKO ihre innovativen IT-Lösungen für die Digitalisierung der Verwaltung optimal vorantreiben.In seiner neuen Rolle als Vertretung der Interessen der 59 VITAKO Mitglieder wird Lars Hoppmann die Zusammenarbeit und den Wissenstransfer innerhalb der Gemeinschaft intensivieren. Gemeinsam wollen sie Schlüsselthemen wie Verwaltungsdigitalisierung, Datenmanagement und Cybersicherheit voranbringen. Dank seiner bisherigen beruflichen Stationen, die unter anderem die Stadtverwaltung Bünde und das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (krz) umfassen, hat er sich tiefgehende Kenntnisse in Vertrieb, Projektmanagement, E-Government und Digitalisierung angeeignet. Durch seine fundierte Erfahrung und seine Vision ist Lars Hoppmann die ideale Besetzung, um die zukünftigen Herausforderungen der digitalen Verwaltung für VITAKO erfolgreich zu meistern."Wir sind glücklich, mit Lars Hoppmann eine erfahrene, fachlich sehr versierte Führungskraft aus der kommunalen IT für VITAKO gewonnen zu haben. Seine bisherige Tätigkeit als stellvertretender Vorsitzender bei VITAKO beweist, dass er hervorragend zu VITAKO passt. Wir sind überzeugt, dass er maßgeblich zur Weiterentwicklung unserer Bundes-Arbeitsgemeinschaft beitragen wird." Sören Kuhn, Vorstandsvorsitzender von VITAKO"Ich freue mich sehr auf meine neue Herausforderung bei VITAKO und bin gespannt darauf, gemeinsam mit dem Vorstand, unseren Mitgliedern, Katrin Giebel und dem Team der VITAKO-Geschäftsstelle die digitale Zukunft der Kommunalverwaltungen aktiv mitzugestalten und zu prägen. Im Bereich E-Government und digitaler Infrastruktur sehe ich großes Potenzial, um die Interessen unserer 59 Mitglieder wirkungsvoll zu vertreten und gemeinsam innovative Lösungen für die Verwaltung der Zukunft voranzutreiben. Meine Vision für VITAKO ist es, durch gezielte Public Affairs-Arbeit und strategische Partnerschaften die digitale Transformation im öffentlichen Sektor voranzubringen und nachhaltige Impulse für digitale Souveränität und Cybersicherheit zu setzen." Lars Hoppmann, Geschäftsführender Vorstand von VITAKOAls Expertin für Verwaltungsdigitalisierung und Stakeholder-Kommunikation wird Katrin Giebel, ehemalige Geschäftsstellenleiterin von VITAKO, ihre bisherige erfolgreiche Arbeit in ihrer neuen Rolle als stellvertretende Geschäftsführerin einbringen. Durch ihre Schnittstellenarbeit zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft ist sie die ideale Besetzung für diesen Posten."Ich schätze die Zusammenarbeit mit Lars Hoppmann sehr und bin dankbar, dass wir unsere jeweiligen Stärken gemeinsam für VITAKO einsetzen können. In den kommenden Jahren werden wir intensiv daran arbeiten, die Wirksamkeit von VITAKO weiter zu steigern und den Einfluss unserer Organisation zu festigen. Ich bin überzeugt, dass wir insbesondere im Bereich Public Affairs und bei der Förderung der digitalen Transformation viel erreichen können." Katrin Giebel, stellvertretende Geschäftsführerin von VITAKOWährend Hoppmann strategische Partnerschaften sowie die Themen Digitalisierung und Cybersicherheit verantwortet, bleibt Giebel weiterhin für das Community Management in der Fachöffentlichkeit zuständig. Darüber hinaus werden Lars Hoppmann und Katrin Giebel zukünftig die fachlichen Schwerpunkte unter sich aufteilen. Zusätzlich übernimmt Hoppmann die Geschäftsführung von VITAKO in allen personellen und wirtschaftlichen Belangen und treibt die strategische Weiterentwicklung in diesen Bereichen voran. Als Bundes-Arbeitsgemeinschaft setzt sich VITAKO für die Etablierung digitaler Lösungen in Kommunalverwaltungen ein. Mit der neuen Führungsebene von Lars Hoppmann und Katrin Giebel sieht sich VITAKO optimal aufgestellt, um diese Ziele erfolgreich umzusetzen. Beide vertreten die Interessen von VITAKO gegenüber Politik, Behörden und Öffentlichkeit. Sie handeln dabei auf Grundlage der von VITAKO beschlossenen Positionen.Kurzvita Lars Hoppmann und Katrin Giebel:Lars Hoppmann absolvierte erfolgreich European Public Management in Paderborn und kombiniert als Verwaltungsbetriebswirt juristische, kaufmännische und öffentlich-rechtliche Kenntnisse. Seine berufliche Laufbahn begann er in der Stadtverwaltung Bünde, wo er fundierte Verwaltungserfahrung sammelte. Seit 2002 war er beim Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (krz) tätig, wo er zunächst den Zentralen Service in den Bereichen Personal, Controlling, Rechtsangelegenheiten und Beschaffung verantwortete. Ein bedeutender Erfolg war seine Beteiligung an der ISO 27001-Zertifizierung des krz, als erstem kommunalen IT-Dienstleister bundesweit. Seit 2014 baute er erfolgreich die Bereiche Vertrieb, Projektmanagement, E-Government, Digitalisierung und vor allem die Schul-IT auf. Mit seinem Wechsel in die Geschäftsleitung 2017 trieb er maßgeblich die Fusion der technischen Bereiche des krz und der GKD Paderborn voran. Seit der vollständigen Fusion zum 1. Januar 2024 leitete er den neuen IT-Verband Ostwestfalen-Lippe-IT (OWL-IT) am Standort Lemgo.Katrin Giebel leitete seit August 2023 die Geschäftsstelle der VITAKO - Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister. Als studierte Geografin und Informationswissenschaftlerin war sie zuvor als zertifizierte Projektleiterin für Verwaltungsdigitalisierung und Wissensmanagement bei Unternehmen der Bundesverwaltung tätig. Durch ihre jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit an der Schnittstelle zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft im Kontext von Digitalisierung und Wissenstransfer unterstützt sie VITAKO und ihre kommunalen Mitglieder lösungsorientiert bei der zukunftsorientierten und nachhaltigen Gestaltung einer effektiven, souveränen, resilienten und digitalen Verwaltung.Über VITAKO: VITAKO ist die Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister e.V. und über 59 Rechenzentren, Software- und Serviceunternehmen mit mehr als 20.000 Beschäftigten bündeln innerhalb von VITAKO ihr Know-how. Insgesamt betreuen die VITAKO -Mitglieder rund 750.000 IT-Arbeitsplätze in mehr als 10.000 Kommunen. VITAKO ist als Berater und Betriebspartner für Kommunen tätig sowie der zentrale Ansprechpartner für Verbände und Entscheider aller Ebenen in allen Fragen des Einsatzes von Informationstechnik im kommunalen Sektor. VITAKO und seine Mitgliedsunternehmen "verstehen" Verwaltung und "können" IT - sie entwickeln seit fast 50 Jahren innovative und zukunftsorientierte IT-Lösungen im Auftrag der kommunalen Eigentümer und Kunden und integrieren diese in Verwaltungsprozesse.