Die Rally in China geht weiter mit extrem Kurssteigerungen - und das zieht Kapital ab von der Wall Street, an der vor allem Tech-Aktien extrem hoch bewertet sind. Mit der Bazooka aus China ändern sich nun die Kapitalströme: zuvor waren die US-Märkte "the only game in town", nun existieren plötzlich Alternativen mit viel Potential angesichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...