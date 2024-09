Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am späten Montagvormittag - dem letzten Tag im September sowie im dritten Quartal - etwas schwächer. Nach der starken Vorwoche, in welcher der Leitindex SMI 2,6 Prozent zugelegt hat, tue eine Verschnaufpause gut, heisst es am Markt. Zudem strichen manche Marktteilnehmer nach den insgesamt guten ersten neun Monaten einen Teil der Gewinne ein. Seit Jahresanfang hat der SMI knapp 10 Prozent gewonnen. «Wir ...

