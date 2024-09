Der chinesische Elektroautohersteller Xpeng setzt seine Expansion in Europa fort und bietet seine Fahrzeuge nun auch in Portugal und Spanien an. Dort sind zum Auftakt dieselben drei Modelle erhältlich wie in Deutschland. Das Unternehmen hat am 25. September in Madrid und am 26. September in Lissabon Veranstaltungen zur Markteinführung der elektrischen SUVs G6 und G9 sowie der Limousine P7 veranstaltet. Gezeigt wurde zudem der X2, Xpengs Vision für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...