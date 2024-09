Berlin (ots) -Das BrandFestival, eine der führenden Konferenzen für Marketing, Kreation und Markenkommunikation feierte am 12. September in der Alten Münze sein Debüt in Berlin. Mit mehr als 300 Teilnehmenden aus aller Welt hatte das erste BrandFestival in der deutschen Hauptstadt einen durchschlagenden internationalen Erfolg. Das Event zog führende Experten aus Tokio, London, New York oder Stockholm an, die Einblicke in die neuesten Trends in Künstlicher Intelligenz, Nachhaltigkeit oder Innovation gaben.Zentrale Themen der Veranstaltung waren die Zukunft von Marken, die Entwicklung innovativer Strategien für Marken- und Unternehmenswachstum sowie das Potenzial künstlicher Intelligenz. Die Gäste erhielten praxisnahe Einblicke in die neuesten KI-gestützten Film-Techniken und diskutierten, wie künstliche Intelligenz die Zukunft von Film- und Markenkommunikation prägt.Die Premiere des BrandFestivals in Berlin ist ein Meilenstein für Marketing und Kommunikation. Die Konferenz bot nicht nur eine Plattform für Fachleute, die ihre Expertise auf internationaler Ebene präsentierten, sondern förderte auch die Netzwerke zwischen der Branche und der globalen Werbelandschaft.Tamás Barna, Initiator und Präsident des BrandFestivals, betont: "Wir sind enorm stolz auf den großen Erfolg des BrandFestivals in Berlin. Die Konferenz war weit mehr als nur ein professionelles Treffen. Sie gab Gelegenheit, die zentraleuropäische Kreativität und Expertise auf einer der weltweit prominentesten Bühnen zu präsentieren. Das tolle Feedback der Teilnehmer zeigt, dass das BrandFestival in Berlin die in Budapest etablierte Tradition einer exzellenten Veranstaltung fortsetzt. Wir freuen uns auf das nächste Mal."BrandFestival Berlin: Eine Feier der Kreativität und InnovationInternationale Experten aus aller Welt waren nach Berlin gekommen, so dass das BrandFestival weit über Europa hinaus wichtige Märkte weltweit erreichte. Die Konferenz entfachte Diskussionen zu Themen wie der verantwortungsvollen Nutzung künstlicher Intelligenz, einschließlich Markensicherheit, ethischer Überlegungen und rechtlicher Aspekte.In mehreren wissenschaftlichen Präsentationen betonten die Referenten, dass künstliche Intelligenz kein vorübergehender Trend ist, sondern vielmehr ein Grundpfeiler der Zukunft des Marketings. In bestimmten Bereichen, wie der Markenpositionierung, zeigt KI bereits überlegene Entscheidungsfähigkeiten im Vergleich zum Menschen. Dennoch waren die Referenten sich einig, dass Führung, Teamarbeit und Innovation fest in menschlichen Verbindungen verankert sind. Starke Beziehungen, Vertrauen und eine positive Teamkultur bleiben unerlässlich für den Erfolg.Das BrandFestival kooperierte erstmals auch mit dem AI Film Fest Amsterdam (https://aifilmfest.io/). Vertreter des weltweit renommierten Filmfestivals für künstliche Intelligenz präsentierten die Gewinnerbeiträge ihres jüngsten Wettbewerbs und freuen sich bereits auf Einreichungen für das Festival im nächsten Jahr.Um die Zukunft von Marketing & Kreation zu zeigen, kooperierte das BrandFestival zudem mit der IU Internationalen Hochschule (https://www.iu.de/). Auf dem Kongress präsentierten Studierende aktuelle und wegweisende Mediendesign-Arbeiten.Am Abend war das BrandFestival darüber hinaus Austragungsort für die Preisverleihung der diesjährigen "Superbrands Germany" (https://germany.superbrands.com/)-Awards. Neben mehr als 20 starken deutschen Marken wurde Deutschlands erfolgreichste Olympionikin Isabell Werth als Superbrands-Persönlichkeit ausgezeichnet. Plan International und Plant-for-the-Planet erhielten Auszeichnungen als "Honorary Superbrands". Superbrands ist die weltweit größte Markenbewertungsorganisation, die seit mehr als 30 Jahren und in über 90 Ländern starke Marken prämiert.Mit der Premiere in Berlin hat das BrandFestival damit eine neue Ära für das Format eingeläutet und seine Position als zentrales Forum für Diskussionen über neueste Trends und Innovationen gefestigt. Auch beim nächsten BrandFestival wollen die Veranstalter wieder Maßstäbe setzen und Unternehmen und Fachleute der Branche vernetzen.Speaker auf dem BrandFestival 2024:- Mara Dettmann, Laundry Service, London- Jens Andersson, Forsmann & Bodenfors, Stockholm- Niki Slawinski, Dragon Rouge, Hamburg- Naoki Tanaka, Dentsu Lab, Tokio- Stoyan Yankov, Performance Coach, Kopenhagen- Zoltán Simon & Viktor Dudás, United Illusions, Budapest- Asad Ayub, AI Film Fest, Amsterdam- Oliver Feldwick, The&Partnership, UK- Niklas Mortensen, Designit, Oslo- Jim Brown & Joe Davis, Ground+Air, London- Steven B. Cook, MetaDesign, Berlin- Alexandra Dejczö & István Pál, Lounge Group, Budapest- Prof. Dr. Carsten Baumgarth, Hochschule für Wirtschaft & Recht, Berlin- Prof. Dr. Paul Lange, Siebeke Lange Wilbert, DüsseldorfÜber das BrandFestival:Mehr als 20 Jahre Erfahrung, über 1.120 Marken, 2.500 Referent:innen und 13.500 Teilnehmende: Das BrandFestival ist ein Garant für hochkarätige internationale Speaker wie Monica Lewinsky, Ngima Nuru oder Mihály Csíkszentmihályi, inspirierende Talks und vielfältiges Networking mit Marketing- und Kommunikations-Fachleuten aus unterschiedlichsten Bereichen. Es fand in diesem Jahr erstmals in Berlin statt.https://brandfestival.eu/Über Superbrands Germany:Superbrands ist die weltweit größte Markenbewertungs-Organisation mit Hauptsitz in London. Seit 30 Jahren zeichnet Superbrands die besten und stärksten Produkt- und Unternehmensmarken in über 90 Ländern nach einem standardisierten Verfahren aus. Herausragende Marken des jeweiligen Landes werden für ihre Leistungen in einzigartiger Weise geehrt und auf einer Preisverleihung ausgezeichnet.https://germany.superbrands.com/Bildmaterial finden Sie hier zum Download (https://www.picdrop.com/liebichkommunikation/LCbshS5Sbk).Links:LinkedIn (https://www.linkedin.com/showcase/brandfestival/)LinkedIn-Event (https://www.linkedin.com/events/wherecreativitymeetsinnovation-7206276624890105856/comments/)Facebook (https://www.facebook.com/BrandFestivalOfficial/)X (https://twitter.com/BrandFestivalEU)Mehr zum BrandFestival (PPT) (https://docs.google.com/presentation/d/1CLYcwshP9yLdsCj-ef1BpwCt6RRSO2Lb/editslide=id.p17)Pressekontakt:BrandFestivalE-Mail: info@brandfestival.euTelefon: +49 151 6177 2424Original-Content von: BrandFestival, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174535/5876269