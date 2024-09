NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis nach einer Gewinnwarnung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Autobauer habe seine Prognosen erheblich gekürzt - ähnlich wie bereits BMW, Mercedes und Volkswagen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Gründe seien aber andere, und zwar offenbar Stellantis' Händlerbestände in Nordamerika. Im Fokus der Telefonkonferenz dürfte das zu erwartende Preisniveau im zweiten Halbjahr stehen sowie der Rückgang der Volumina. Zudem gebe es nun Zweifel bezüglich der Kapitalrückzahlungen./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2024 / 08:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2024 / 08:12 / EDT





ISIN: NL00150001Q9

© 2024 dpa-AFX-Analyser