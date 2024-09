Paderborn (ots) -fuVor rund sechs Monaten, am 01. April 2024, hat die Bundesregierung Cannabis teillegalisiert. Für Patienten, die Medizinalcannabis im Rahmen einer ärztlich begleiteten Therapie anwenden, hat sich seitdem viel verbessert. Trotzdem haben sie zum Teil weiterhin Schwierigkeiten, Informationen zum Thema oder einen passenden Arzt zu finden. Auch Vorurteile und Stigmatisierungen begegnen einigen Betroffenen noch immer, wenn bekannt wird, dass sie aus medizinischen Gründen Cannabis einnehmen. Um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen, über das Thema Medizinalcannabis zu informieren und eine sachliche Diskussion zu unterstützen, präsentieren der SC Paderborn 07, Four 20 Pharma aus Paderborn und die Sanity Group aus Berlin beim Heimspiel gegen Jahn Regensburg (04. Oktober 2024, 18.30 Uhr) ein spezielles Sondertrikot.Die Initiative "ENDLICH", die neben der Four 20 Pharma GmbH auch von der Sanity Group unterstützt wird, informiert über neue Therapie-Möglichkeiten, die es seit der Teillegalisierung von Cannabis am 1. April 2024 gibt. "Seitdem hat sich für Menschen, die im Rahmen einer vom Arzt begleiteten Therapie Cannabis einnehmen, viel zum Besseren verändert", so Thomas Schatton, Gründer und CEO von Four 20 Pharma. "Schließlich fällt Medizinal-Cannabis nicht mehr unter das Betäubungsmittelgesetz. Ärzte können es so leichter verschreiben, Apotheken einfacher bereitstellen. Dennoch haben viele Menschen immer noch nicht den optimalen Zugang zu der seit Jahrtausenden bekannten Heilpflanze - schlimmer noch: Viele Patienten sehen sich oft mit Vorurteilen oder Stigmata konfrontiert."Neben prominenten Unterstützern wie Ex-Nationaltorwart René Adler, Schauspieler Wotan Wilke Möhring und Sängerin Vanessa Mai möchte auch der SCP07 einen Beitrag zur bundesweiten Kampagne leisten. Das in grün gehaltene Sondertrikot ist ein weiterer Schritt, um den öffentlichen Diskurs zu fördern. "Unsere Mannschaft hat Four 20 Pharma erst vor kurzem besucht und sich mit Medizinal-Cannabis sowie dessen hochprofessioneller Herstellung vertraut gemacht. Außerdem haben unser Team und der Staff einen Eindruck davon erhalten, wie Cannabis Menschen beispielsweise m Rahmen einer Schmerztherapie helfen kann. Der Besuch hat uns sehr beeindruckt, Auch deshalb tragen wir mit dem gemeinsamen Sondertrikot gerne dazu bei, das Thema noch stärker in die Öffentlichkeit zu tragen und zu enttabuisieren", betont SCP07-Geschäftsführer Martin Hornberger.Neben dem Trikot wird die Aktion am Freitag-Abend auch an anderer Stelle sichtbar sein. Im Stadion-Umfeld können sich die Fans an Ständen informieren, zudem liegen Info-Flyer auf den Tribünen bereit. Auch im Stadion-TV findet das Thema Beachtung. In der Home Deluxe Arena unterstützen darüber hinaus viele prominente Gesichter die Kampagne, darunter TV-Moderator Matthias Killing (Sat.1 Frühstücksfernsehen), Influencer Max Büchsenschütz sowie Profisportler und Motocross-Fahrer Tristan Hanak.Natürlich dürfen dabei auch mögliche Risiken nicht außer Acht gelassen werden, betont Four 20 Pharma-CEO Schatton: "Uns ist es wichtig, klar zwischen therapeutischer Anwendung und Freizeit-Konsum zu unterscheiden. Gerade junge Menschen sollten von dem unkontrollierten Konsum die Finger lassen. Darauf weisen wir immer wieder hin - auch im Rahmen der aktuellen Aktivitäten mit dem SCP07." Die Heilpflanze habe viele positive Aspekte, die mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden sollten. "Dafür ist die Initiative "ENDLICH" da, aber auch unsere gemeinsame Aktion, über die wir uns sehr freuen. Schließlich kommen wir so mit vielen Menschen ins Gespräch, die sich noch nicht oder kaum mit dem Thema auseinandergesetzt haben oder ihm generell ablehnend gegenüberstehen", ergänzt Finn Hänsel, Gründer und Geschäftsführer der Sanity Group. "Und genau da möchten wir ansetzen: eine sachliche Diskussion anstoßen, das Thema aus der Schmuddelecke holen und so dazu beizutragen, dass es vielen Menschen zukünftig besser gehen kann", so Thomas Schatton abschließend.Ein Video zum Aktionsspieltag ist hier zu finden: https://youtu.be/r_11fGYvakkWeitere Informationen zur Kampagne finden Interessierte auf initiative-endlich.de. Näheres zum Trikot- und Hauptsponsor Four 20 Pharma ist unter 420pharma.de abrufbar.Pressekontakt:Marvin RennerJunior ConsultantHeyst GmbHm.renner@heyst.com+49 (0)201 890 631 92Original-Content von: Four 20 Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142661/5876461