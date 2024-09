San Leandro, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Die zementfreien Baumaterialien des Unternehmens revolutionieren das nachhaltige Bauen, sogar im Herzen von New York City.C-Crete Technologies, ein Pionier auf dem Gebiet der nachhaltigen Baustoffe, hat einen bahnbrechenden Meilenstein erreicht, indem es den weltweit ersten Beton auf Granitbasis goss, der vollständig ohne Portlandzement und CO2-Emissionen auskommt.Der Granitbeton wurde am 8. Juli in der 270 Park Avenue in Manhattan gegossen, dem Standort des neuen globalen Hauptsitzes von JPMorganChase, der von dem renommierten Architekturbüro Foster + Partners entworfen und von Severud Associates Consulting Engineers geplant wurde.Auf wurde eine 12 Kubikmeter große Platte aus Granitbeton für eine Decke in der oberen Lobby des Hochhauses gegossen. (Ein Hochhaus ist ein Wolkenkratzer mit einer Höhe von etwa 1.000 bis 2.000 Fuß.) Der Guss baut auf früheren erfolgreichen Güssen von C-Crete-Beton bei anderen Gebäuden auf, wobei jeweils ein anderes Ausgangsmaterial verwendet wurde, wie zeolite oder basalt.Granit ist ein nichtkarbonatisches Gestein, das hauptsächlich aus Silizium, Aluminium und Kalzium besteht, drei der am häufigsten vorkommenden Elemente der Erde. Er ist das mengenmäßig am häufigsten vorkommende Gestein auf der Erde, sogar reichhaltiger als der Kalkstein, der für die Herstellung von Portland Zement verwendet wird.Und im Gegensatz zu Portlandzement, dessen Herstellung für rund 8 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist, stoßen Zementbindemittel aus Granit, Zeolith und Basalt bei der Herstellung kein CO2 aus.Der auf Granit basierende Beton von C-Crete bietet ähnliche oder sogar bessere Leistungen als Portlandzement. Es weist eine Druckfestigkeit von über 5.000 psi auf. Er weist eine Pumpbarkeit, Verarbeitbarkeit, Abbindezeit und Oberflächenbeschaffenheit auf, die mit der von herkömmlichem Beton vergleichbar ist, und erfüllt gleichzeitig die Normen von ASTM International für mechanische und dauerhafte Eigenschaften, was von unabhängigen Dritten bestätigt wurde. Entscheidend ist, dass er diese Leistungen unter Beibehaltung der Kostenparität mit herkömmlichem Beton erbringt.So trägt der Granitbeton von C-Crete dazu bei, dass die Bauindustrie einen bedeutenden Schritt vorwärts bei der Verringerung ihres ökologischen Fußabdrucks macht, nachdem 200 Jahre lang kohlenstoffschwerer Kalksteinbeton das Rückgrat unserer Gebäude, Schulen, Krankenhäuser und anderer gebauter Infrastrukturen war.C-Crete Technologies ist ein führendes Materialforschungsunternehmen, das sich der Erfindung, Herstellung und dem Ausbau der nächsten Generation von Infrastrukturmaterialien mit extrem niedrigem oder negativem CO2-Fußabdruck verschrieben hat. C-Crete konzentriert sich unablässig auf Umweltschutz und technologische Innovation und hat sich zum Ziel gesetzt, die globalen Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen und gleichzeitig hochwertige Infrastrukturmaterialien in großem Maßstab zu liefern.Von Denise BrehmInfo@ccretetech.comMedienkontakt:617-872-6507Info@ccretetech.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2518400/PRnews_photo1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1553066/C_Crete_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/c-crete-technologies-gieWt-den-weltweit-ersten-beton-auf-granitbasis---frei-von-portlandzement-und-co2-emissionen---im-hochhaus-von-manhattan-302262705.htmlOriginal-Content von: C-Crete Technologies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171341/5876490