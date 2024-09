NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag etwas gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,20 Prozent auf 114,50 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg auf 3,77 Prozent.

Dem US-Markt fehlte es an Impulsen. Es wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Anleger warten auf die im weiteren Wochenverlauf anstehenden Konjunkturdaten aus der ersten Reihe. So wird am Dienstag der Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie und am Donnerstag der für den Dienstleistungssektor veröffentlicht. Besonders beachtet werden dürfte der am Freitag anstehende monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Da sich die Lohnentwicklung auch auf die Preisentwicklung auswirkt, wird dieser von der US-Notenbank Fed stark beachtet./jsl/he