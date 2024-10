Taoyuan (ots/PRNewswire) -MiTAC Computing Technology Corporation, eine Tochtergesellschaft der MiTAC Holdings Corporation (im Folgenden "MiTAC"; Aktiensymbol: 3706), hat angekündigt, dass die Servermarke TYAN® in die Marke MiTAC integriert wird. Ab dem 1. Oktober 2024 werden alle Produkte unter dem Markennamen MiTAC vertrieben, mit der Veröffentlichung eines neuen Logos und einer aktualisierten offiziellen Website. Website der MiTAC Computing Technology Corporation: http://www.mitaccomputing.com/MiTAC trat 1999 als einer der taiwanesischen Pioniere auf dem Servermarkt in die ODM-Branche ein. Im Jahr 2007 erweiterte das Unternehmen seine Präsenz durch die Übernahme von Tyan Computer und machte sich einen Namen als Entwickler von Hochleistungs-Motherboards und Barebone-Systemen für den High-End-Servermarkt. Nach der Ausgliederung des Cloud-Computing-Geschäfts von MiTAC 2014 wurde MiTAC Computing Technology als Tochtergesellschaft der Mitac Holdings Corp. unter der MiTAC-Synnex Group gegründet.Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Serverforschung, -entwicklung, -herstellung und -vertrieb hat MiTAC Computing Technology die Grenzen der Innovation durch den Einsatz von Spitzentalenten und betrieblicher Effizienz immer weiter verschoben. MiTAC ist bestrebt, das Vertrauen seiner Kunden zu gewinnen und den gemeinsamen Erfolg zu fördern. Das Unternehmen entwickelt und fertigt hochwertige Serverprodukte für OEMs und Cloud Service Provider (CSPs). Mit seiner führenden Server-Marke TYAN hat MiTAC in der Branche große Anerkennung für sein umfassendes Fachwissen und seinen Erfolg erlangt. Darüber hinaus hat MiTAC Computing Technology ab Juli 2023 das Servergeschäft der Datacenter Solutions Group (DSG) von Intel übernommen und damit seine Position auf dem Servermarkt unter der Marke MiTAC weiter ausgebaut.Rick Hwang, President von MiTAC Computing Technology, erklärte, dass, obwohl MiTAC und TYAN unterschiedliche Marktsegmente bedienen, ihre Integration unter einer einzigen Marke die Vertriebsstrategien straffen, Synergien im Markenmanagement schaffen und die Marktpräsenz von MiTAC insgesamt stärken wird.Der Prozess der Markenintegration ist bis zum 1. Oktober 2024 vollständig abgeschlossen, wobei alle Produkte unter der Marke MiTAC konsolidiert werden. Da die Nachfrage nach generativer KI (GenAI) weiter steigt, ist MiTAC Computing Technology bestrebt, seine KI-Server-Produktlinie durch die Nutzung seiner F&E-Stärken weiterzuentwickeln. "Unser Bestreben, unseren Kunden hervorragende Lösungen und Services zu bieten, ist ungebrochen", so Rick Hwang. "Durch die Vereinheitlichung unserer Marke wollen wir den Wert der MiTAC-Angebote steigern und ein nahtloses und konsistentes Kundenerlebnis für alle Kunden schaffen."Informationen zu MiTAC Computing Technology CorporationMiTAC Computing Technology Corporation, ein Tochterunternehmen der MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), ist auf Cloud-, AI/HPC- und Edge-Computing-Lösungen spezialisiert und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung. Mit einem starken Fokus auf große Rechenzentren bietet MiTAC flexible und maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Systeme und Anwendungen. Unsere Produktpalette umfasst TYAN-Server, ORAN-Server, Hochleistungs-KI-Server und andere Produkte für Rechenzentren.Ursprünglich betrieb MiTAC das Servergeschäft unter der Marke TYAN und begann im Juli 2023 mit dem Verkauf von Intel DSG Serverprodukten unter der Marke MiTAC. Ab Oktober 2024 haben wir die Marken TYAN und MiTAC integriert, um unseren Betrieb zu rationalisieren und das Markenmanagement zu verbessern. MiTAC dient nun als alleiniger Markenname für alle unsere Produkte.Website der MiTAC Computing Technology Corporation:http://www.mitaccomputing.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2515283/PR_photo_Rick_Hwang____________President_of_MiTAC_Computing_Technology.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mitac-computing-technology-erreicht-markenkonsolidierung-und-baut-servergeschaft-aus-302261283.htmlPressekontakt:Ernest Lai,Tel.: 886-3-327-5988*2850,Ernest.lai@mitaccomputing.com; Essie Lin,Tel.: 886-3-396-2888* 7336,essie.lin@mic.com.twOriginal-Content von: MiTAC Computing Technology Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100090544/100923749