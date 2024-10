OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu maroden Autobahnbrücken:

"Standfestigkeit beeinträchtigt, Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben - der Industrienation Deutschland, in der täglich Millionen Menschen mit dem Auto zur Arbeit pendeln und über deren engmaschiges Straßennetz Lastwagen Güter im Milliardenwert transportieren, ist eine solche Mängelliste schlicht unwürdig. Die Versäumnisse der Vergangenheit, sie rächen sich nun: Über Jahrzehnte hinweg fielen Sanierungen dem Rotstift zum Opfer. Heute lassen sich - befeuert durch einen massiven Kostenanstieg in der Baubranche - Reparaturen und Ersatzbauten nur noch mit hohem finanziellen Aufwand bewältigen. Das Chaos rund um die gesprengte Rahmede-Talbrücke im Sauerland mit lärmgeplagten Anwohnern und entnervten Lkw-Fahrern führt schonungslos vor Augen, wohin das Kaputtsparen der Straßeninfrastruktur führt. Und der Teileinsturz der Carolabrücke in Dresden sollte der Politik doch Mahnung genug sein, mehr Geld in die Modernisierung zu stecken. Oder müssen erst Menschenleben in Gefahr geraten?"/yyzz/DP/he