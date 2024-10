Der renommierte Hedgefonds-Manager John Paulson hat sich in einem Interview gegenüber Fox Business sehr besorgt über die potenziellen Entwicklungen für die Märkte in den kommenden Monaten geäußert. Besonders wenn in knapp einem Monat ein Ereignis eintritt, so Paulson, sieht er sich als dazu genötigt, all seine Aktien zu verkaufen. Die US-Wahl steht vor der Tür und der bekannte Hedgefonds-Manager John Paulson hat sich in einem Interview mit Fox Business ...

Den vollständigen Artikel lesen ...