PHOENIX Pharma Switzerland festigt ihre Position im Schweizer Gesundheitswesen

PHOENIX Pharma Switzerland AG ist beim Zugang zu Gesundheitsprodukten in der Schweiz unverzichtbar. Mit der Zusammenlegung seiner Sitze mit rund 100 Arbeitsplätzen im politischen Zentrum des Landes, in Liebefeld im Kanton Bern, bekräftigt das Unternehmen seine Ambitionen und konsolidiert seine Strategie.

Liebefeld (Köniz, Bern), 1. Oktober 2024. Nach langjähriger Präsenz in der Schweiz wurde 2021 PHOENIX Pharma Switzerland AG gegründet. Das Unternehmen gehört zur deutschen PHOENIX group. Diese ist europaweit führend im Vertrieb von Gesundheitsprodukten. In den letzten Jahren ist PHOENIX Pharma Switzerland AG stetig gewachsen und hat ihre Präsenz auf dem Schweizer Markt für den Zugang zu Medikamenten, Pflege- und Schönheitsprodukten sowie Diagnosemitteln ausgebaut.

Vor dem Hintergrund dieses starken und nachhaltigen Wachstums hat PHOENIX Pharma Switzerland beschlossen, den Sitz ihrer Zentrale sowie den ihrer Tochtergesellschaften ab dem 1. Oktober 2024 in Liebefeld (Köniz) im Kanton Bern anzusiedeln.

«Die Entscheidung, unseren Hauptsitz und den unserer vier Gesellschaften, PHOENIX Pharma Switzerland AG, Pharmacies BENU AG, Pharmapost AG und health and life AG, im Herzen der Schweiz, in Bern, zusammenzulegen ist hochstrategisch», erklärt Managing Director Martial Barbier. So können wir unsere zentralen Verwaltungsressourcen mit rund 100 Arbeitsplätzen in Bern unter einem Dach vereinen. Die Zusammenlegung wird auch unsere Expansionsziele in der gesamten Schweiz unterstützen und die Interaktion mit unseren Partnern und Kunden erleichtern. Zudem bietet sie uns zahlreiche logistische Vorteile, und wir können von der gelebten Zweisprachigkeit profitieren. Darüber hinaus demonstrieren wir so unsere starke Verbundenheit mit der Deutschschweiz.»

Die Tätigkeit des Unternehmens erstreckt sich mittels seiner verschiedenen Einheiten über die gesamte Wertschöpfungskette im Zugang zu Gesundheitsprodukten.

Vom Import und Vertrieb von Produkten mit der Pharmapost AG, darunter die Marke Livsane, über das Netzwerk der BENU-Apotheken, die mit 103 Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz vertreten sind, bis hin zur 50-prozentigen Beteiligung an der avosano AG, die über ein Joint Venture mit Voigt als Prewholesaleunternehmen und Grosshändler in der ganzen Schweiz tätig ist, ist PHOENIX Pharma Switzerland AG in alle Phasen des Zugangs zu Gesundheits- und Pflegeprodukten involviert. Das Geschäftsmodell schliesst erfolgreich den E-Commerce mit ein. Gesteuert wird er von der health and life AG, die drei verschiedene Online-Shops betreibt: mcdroguerie.ch, vitaland.ch und adorelle.ch. 2023 lockten die attraktiven Preise und durch künstliche Intelligenz (KI) unterstützten Empfehlungen zwei Millionen Besucher an, von denen 300 000 dort kauften.

Über PHOENIX Pharma Switzerland AG

Mit 1000 Mitarbeitenden gehört PHOENIX Pharma Switzerland AG zu den führenden Anbietern für den Zugang zu Pflege- und Gesundheitsprodukten in der Schweiz.

Das Unternehmen ist über seine drei Geschäftsbereiche in allen Phasen der Herstellung, des Vertriebs, des Pharmagrosshandels, der Verkaufsförderung und der Vermarktung von Arzneimitteln, OTC-Produkten, Kosmetika und Diagnosemitteln tätig: Dies umfasst den Einzelhandel mit dem Netzwerk der 103 in der Schweiz ansässigen BENU-Apotheken (900 Mitarbeitende) und über health and life AG den Online-Handel. Die Vertretungstätigkeit übernimmt die Pharmapost AG, die exklusiv die Gesundheitsmarke Livsane sowie ein grosses Portfolio an anderen Marken vertreibt. Der Bereich Logistik und Supply Chain schliesslich wird durch eine 50-prozentige Beteiligung an der avosano AG abgedeckt, einem Joint Venture mit der Voigt Holding SA, zu der Amedis-UE AG, Voigt AG und Voigt Industrie Service AG gehören. Dieses neue Unternehmen hat einen Marktanteil von 40 Prozent im Prewholesalegeschäft und von über 30 Prozent im Gesundheitsgrosshandelsgeschäft.

Medienkontakt:

Christophe Lamps

cla@dynamicsgroup.ch

0794762687

