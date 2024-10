Dalia Das betreibt eines der bekanntesten IT-Bootcamps in Deutschland. Im Gespräch mit t3n verrät sie, welche Softskills für IT-Fachkräfte wichtig sind - und erhält Zustimmung von prominenter Seite. Werden Hardskills in Zeiten von No- und Low-Code bald obsolet sein in der Programmierung? Die Meinungen dazu gehen auseinander, jedoch ist es Fakt, dass zumindest die Softskills einen deutlichen Nachfrageschub erfahren haben in den vergangenen zwei Jahren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...