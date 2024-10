SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD erhofft sich in Mexiko bessere Bedingungen für den Import von New Energy Vehicles (NEVs) aus China. Die BYD Company Ltd. (SIN: CNE100000296) bittet die neue mexikanische Regierung um eine Verlängerung der Zollbefreiung für Elektrofahrzeuge...

Den vollständigen Artikel lesen ...