Zürich - Die Aussichten für den Schweizer Immobilienmarkt haben sich aufgehellt. So macht sich nach zwei schwierigen Jahren in der Branche wieder Zuversicht breit. Sorgenfalten bereiten laut einer Umfrage des Beratungsunternehmens KPMG regulatorische Hürden sowie Zweifel an der Erreichbarkeit der Nachhaltigkeitsziele. Der von KPMG Schweiz jährlich erhobene Swiss Real Estate Sentiment Index (SRESI) ist im Vergleich zum Vorjahr wieder in den positiven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...