FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NOVEDO HLDG. 24/28 CV NO0013324731
AB/FROM ONWARDS 01.10.2024 08:03 CET
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NOVEDO HLDG. 24/28 CV NO0013324731
AB/FROM ONWARDS 01.10.2024 08:03 CET
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