Anmoderationsvorschlag: Der Herbst ist nicht nur die Zeit, um den Garten winterfest zu machen oder Bäume zu beschneiden - einige von uns machen sich auch Brennholz im Wald. Dabei ist eine Kettensäge unverzichtbar. Allerdings kommt es hier immer wieder zu schweren Unfällen, weil sich viele denken: "Kettensäge anwerfen und los geht's!" Worauf man achten muss, wenn man mit Kettensägen hantiert, egal, ob im Garten oder im Wald, sagt uns mein Kollege Mario Hattwig.Sprecher: Will man sich eine Kettensäge zulegen, sollte man sich zunächst im Fachhandel beraten lassen.O-Ton 1 (Dr. Susanne Woelk, 20 Sek.): "...und fairerweise dann auch dort das Gerät kaufen. Denn man erfährt zum Beispiel auch, welche Kettensäge man wirklich braucht. Und von so vermeintlichen Schnäppchen im Internet sollte man die Finger lassen, weil es dort immer wieder Modelle gibt, bei denen sicherheitsrelevante Teile fehlen und das erkennen Laien oft gar nicht. Und im Übrigen gibt es ja auch günstige Modelle im Fachhandel." Sprecher: Erklärt Dr. Susanne Woelk von der Aktion Das sichere Haus. Bevor man dann mit der Säge loslegt, sollte man sich mit dem Gerät vertraut machen.O-Ton 2 (Dr. Susanne Woelk, 17 Sek.): "Es gibt ja auch Kurse, die man belegen kann, um einen Motorsägen-Schein zu machen. Und dazu rate ich unbedingt, selbst dann, wenn man nur im Garten ein paar Bäume beschneiden möchte und wenn man plant, im Wald Holz zu machen, ist der Schein sowieso Pflicht. Da lernt man eben ganz genau, wie mit der Motorsäge umzugehen ist und auch, welche Schutzausrüstung man braucht."Sprecher: Zur Grundausrüstung gehört eine Schnitt-Schutzhose und eine Kopfschutzkombination. Vor allem Anfänger sollten außerdem Schuhe oder Stiefel und Handschuhe mit Schnittschutz dazukaufen.O-Ton 3 (Dr. Susanne Woelk, 18 Sek.): "Diese Schnittschutz-Hose funktioniert so, dass, wenn eine laufende Kettensäge mit dem Schnittschutz in Kontakt kommt, werden sofort Fasern herausgezogen und verstopfen den Antrieb der Motorkettensäge. Das Gerät steht also sofort still. Das heißt eben, dass man sich schon ein bisschen verletzen kann aber keine schwerwiegenden Verletzungen davonträgt."Sprecher: Zu denen kommt es nämlich leider immer wieder, weil Laien Kettensägen falsch starten, halten oder bedienen und Schutzmaßnahmen für übertrieben halten. Macht man Brennholz im Wald, um Geld zu sparen, sollte man immer auch die teure Ausrüstung und die investierte Zeit dagegen rechnen.O-Ton 4 (Dr. Susanne Woelk, 14 Sek.): "Dann muss das Holz nach Hause transportiert werden, dort gelagert werden. Die Säge braucht regelmäßige Pflege- Sie muss gereinigt und gewartet werden. Und dann ist es manchmal einfach schon günstiger und vor allen Dingen dann auch ungefährlicher, Brennholz zu kaufen und sich liefern zu lassen."Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie vorhaben, Brennholz im Wald selber zu machen, ist sind das A und O eine Schutzausrüstung und ein Motorsägenkurs. Denken Sie daran, Kettensägen sind extrem gefährlich - vor allem für Laien, die noch nie mit solchen Sägen hantiert haben. Mehr Informationen und Tipps zum Thema Kettensägen sowie zu vielen weiteren Themen rund um Sicherheit in Heim und Freizeit, finden Sie auf der Website www.das-sichere-haus.de.