Treatment.com AI präsentiert das Unternehmen auf der Cantech Letter Konferenz 2024 in Toronto, Ontario

Vancouver, BC - 1. Oktober 2024 - Treatment.com AI Inc. ("Treatment AI" oder das "Unternehmen") (WKN: A3EYD8 - CSE: TRUE - OTC: TREIF), freut sich, die Teilnahme an der bevorstehenden Cantech Letter Investment Conference am Mittwoch, dem 9. Oktober 2024, in Toronto, Ontario, bekannt zu geben. Dr. Essam Hamza, CEO von Treatment.com AI, wird an der Konferenz teilnehmen, eine Investorenpräsentation halten und an geplanten Einzelgesprächen mit Investoren auf der Konferenz teilnehmen.



2024 Cantech Letter Conference



Datum: Mittwoch, 9. Oktober 2024

Uhrzeit: 11:00 Uhr Eastern Time in Track 1

Ort: Arcadian Loft, 8. Stock, 401 Bay Street, Toronto, ON

Kontakt: tara@cantechletter.com zur Anmeldung

Weitere Informationen: https://www.cantechletter.com/conference/



Dr. Essam Hamza, CEO von Treatment.com AI, kommentierte: "Wir freuen uns darauf, auf der Cantech zu präsentieren, einer großartigen Konferenz, die eine gute Gelegenheit bietet, mit Investoren, Analysten und der Investment-Community zu sprechen. Das Gesundheitssystem steht kurz vor einer umfassenden Modernisierung, und wir glauben, dass unsere firmeneigene Plattform dazu beitragen kann, Ineffizienzen zu reduzieren, den Verwaltungsaufwand zu verringern und letztlich den Zugang und die Versorgung der Patienten zu verbessern."



Dr. Essam Hamza wird am Mittwoch, dem 9. Oktober 2024, auch persönliche Einzelgespräche am Konferenzort führen. Um Einzelgespräche mit Investoren von Treatment zu vereinbaren und an der Cantech Letter Conference 2024 teilzunehmen, wenden Sie sich bitte an Tara Whittet unter tara@cantechletter.com. Die Einzelgespräche werden persönlich am Konferenzort geführt: Arcadian Loft, Toronto.



Über die Cantech Letter Conference



Die Cantech Letter Conference, die als Kanadas wichtigste Veranstaltung für Technologieinvestitionen gilt, bietet aufstrebenden Technologieunternehmen die einzigartige Gelegenheit, ihre Innovationen und Wachstumsstrategien zu präsentieren und an individuellen Einzelgesprächen mit potenziellen Investoren und Kapitalmarktexperten teilzunehmen. Die Konferenz dient als Drehscheibe für Networking, Wissensaustausch und Investitionsmöglichkeiten und bietet darüber hinaus Podiumsdiskussionen mit Branchenexperten, die Einblicke in aktuelle Trends, Herausforderungen und Chancen im Technologiesektor bieten.

Über Treatment.com AI Inc.

Treatment.com AI ist ein Unternehmen, das KI und bewährte klinische Verfahren einsetzt, um das Gesundheitswesen positiv zu verändern und die derzeitigen Ineffizienzen und Herausforderungen zu bewältigen. In den letzten 7+ Jahren hat Treatment.com mit Hilfe von Hunderten von Fachleuten aus dem Gesundheitswesen weltweit eine umfassende, personalisierte KI-Engine für das Gesundheitswesen entwickelt, die Global Library of Medicine (GLM). Die GLM bietet hochqualifizierte klinische Informationen und Unterstützung für alle Fachkräfte im Gesundheitswesen und liefert eine Genauigkeit von mehr als 92 % bei der Erstdiagnose sowie empfohlene Tests (Untersuchung und Labor), Röntgenbilder und Abrechnungscodes. Der GLM hilft Fachleuten im Gesundheitswesen (Ärzten, Krankenschwestern oder Apothekern), ihren Verwaltungsaufwand zu verringern, mehr Zeit für persönliche Patiententermine zu gewinnen und die Qualität der Patientenbetreuung zu verbessern. Treatment konzentriert sich auch auf die nächste Generation von Fachkräften im Gesundheitswesen und unterstützt Medizin- und Krankenpflegeschulen, indem es das GLM nutzt, um die praktischen klinischen Fähigkeiten ihrer Studenten zu verbessern. Die GLM-Plattform von Treatment bietet auch die Möglichkeit, gesundheitliche Chancengleichheit und Integration für benachteiligte Gemeinschaften zu fördern. Um mehr über die Produkte und Leistungen von Treatment.com AI zu erfahren, besuchen Sie bitte www.treatment.com oder kontaktieren Sie das Unternehmen unter info@treatment.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Essam Hamza, CEO

Treatment.com AI Inc. (TRUE)

ehamza@treatment.com

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@treatment.com

Telefon: +1 (612) 788-8900

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen von Treatment.com AI in Bezug auf das Unternehmen und das wirtschaftliche Umfeld, in dem es tätig ist, beruhen, einschließlich der Umsetzung der Initiative zur Kommunikation mit den Aktionären und deren Zeitplan. Obwohl Treatment.com davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die schwer zu kontrollieren oder vorherzusagen sind. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, und die Leser sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden, und Treatment.com ist nicht verpflichtet, sie öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen oder dem Auftreten zukünftiger Ereignisse oder Umstände Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76997Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76997&tr=1



