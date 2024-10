Berlin (ots) -Dreame Technology (https://de.dreametech.com), Pionier innovativer Haushaltsgeräte, freut sich, gleich zwei neue Produkte bekanntzugeben: den L10s Ultra Gen 2 (Saugroboter) und den H12 Pro Ultra (Nass- und Trockensauger).Der L10s Ultra Gen 2, der mit der innovativen MopExtend RoboSwing-Technologie ausgestattet ist, bietet fortschrittliche Reinigungsfunktionen zu einem Spitzenpreis. Und der H12 Pro ermöglicht eine effektive Reinigung - mit 60°C heißem Wasser - und sorgt dank schneller Heißlufttrocknung für zusätzliche Effizienz. Beide neuen Modelle garantieren herausragende Leistungen - damit jeder Haushalt wie ein Dream(e) aussieht!Sean Chen, Geschäftsführer von Dreame im Bereich Westeuropa, erklärt: "Unsere Mission ist es, unseren Nutzern die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Indem wir unsere hochwertigen Premium-Funktionen zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten, machen wir fortschrittliche Reinigungstechnologien einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich und stellen sicher, dass mehr Haushalte von unseren Innovationen profitieren können."L10s Ultra Gen 2 (Saugroboter): Reinigung & Komfort im EinklangFortschrittliche Kantenreinigung: Vor dem L10s Ultra Gen 2 ist keine Ecke sicher!Der L10s Ultra Gen 2 geht weit über die Standardreinigung hinaus, denn er sorgt dafür, dass selbst schwer zugängliche Bereiche kinderleicht gereinigt werden. Dank der MopExtend RoboSwing-Technologie kann der Saugroboter komplexe Wohnungsumgebungen präzise analysieren. Mit Hilfe dieser Innovation legt der L10s Ultra Gen 2 selbständig fest, wann und wo die Wischmopps am besten eingesetzt werden. Die MopExtend-Technologie nutzt einen positionssensitiven Detektor, um Kanten und Ecken zu identifizieren, wodurch die Reichweite erweitert wird und auch schwer erreichbare Stellen (bis zu 4cm) gereinigt werden können, die für traditionelle Saugroboter oft problematisch sind.Der Wischvorgang passt sich jeder Oberfläche an. Und um die Reinigungskraft noch weiter zu steigern, entfernt das DuoScrub Wischsystem effizient hartnäckige Flecken und Schmutz. Gemeinsam bieten diese Funktionen ein unvergleichliches Reinigungserlebnis.Leistungsstarke Saugkraft & vollautomatische BasisstationAußerdem ist der L10s Ultra Gen 2 mit der Vormax Suction Technologie ausgestattet, die eine beeindruckende Saugleistung von 10.000 Pa bietet. Dadurch lassen sich Tierhaare, Schmutz- und Staubpartikel mühelos beseitigen. Und dank der fortschrittlichen Ultraschallteppicherkennung und einer Technologie, die es dem Saugroboter ermöglicht seinen Wischmopp anzuheben, wird eine umfassende Reinigung von Teppichen und Läufern sichergestellt.Ein weiteres Highlight ist die vollautomatische Basisstation. Aufgrund dieser kann die Reinigung des Saugroboters bis zu 75 Tage ohne manuellen Aufwand erfolgen. Der L10s Ultra Gen 2 verfügt über eine 300-ml-Staubbox und einen 3,2 L-Staubbeutel. Zudem wird das Mischverhältnis der Reinigungslösung automatisch angepasst. Auch das Wasser wird automatisch nachgefüllt und entleert. Dafür ist das Wasseranschluss-Kit zuständig.Nach getaner Arbeit kehrt der L10s Ultra Gen 2 in die Station zurück und reinigt sich selbst. Der Wischmopp wird binnen zwei Stunden gewaschen und mit warmer Luft getrocknet (wobei eine Trocknungsrate von 99% erreicht wird). Der Geräuschpegel bleibt währenddessen unter 42dB(A).Bessere Kapazität, maximale EffizienzAufgrund seiner verbesserten Staub- und Wasserkapazität ist der L10s Ultra Gen 2 die perfekte Wahl für große Haushalte/längere Einsätze. Neben dem besagten Staubbeutel gibt es einen 4,5 L-Wassertank für sauberes und einen 4-L-Wassertank für gebrauchtes Wasser. Mit nur einer einzigen Füllung kann der Saugroboter eine Fläche von bis zu 500 m² reinigen.H12 Pro Ultra (Nass- & Trockensauger): Heißwasserreinigung & Heißtlufttrocknung - so günstig wie noch nie!Auch der H12 Pro Ultra (Nass- und Trockensauger) feiert sein Debüt. Er kommt mit intelligenten Funktionen, die eine 60-Grad-Heißwäsche und eine 30-minütige-Heißlufttrocknung gewährleisten. Der H12 Pro Ultra verfügt über einen speziell entwickelten, robusten Schaber, der eng an der rotierenden Bürste anliegt. Er ist dafür verantwortlich, das schmutzige Wasser herauszupressen und den Schmutz von der Bürste zu entfernen. Die Bürste dreht sich sowohl im Uhrzeigersinn als auch gegen diesen, um Haare zu entwirren. Das Ergebnis: eine reibungslose und effiziente Reinigungssitzung. Die doppelseitige Bürste erreicht mühelos Sockelleisten und Ecken und sorgt für eine nahtlose Reinigung der Böden.VerfügbarkeitAb heute ist der Dreame L10s Ultra Gen 2 auf der offiziellen Website (https://de.dreametech.com/products/l10s-ultra-gen-2) des Herstellers - sowie bei Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0DCVYS9FQ?maas=maas_adg_0BEE89D81E7517526EB7BB80C456F543_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) - erhältlich. Der Saugroboter wird zu einem Preis von 699EUR angeboten. Zum Verkaufsstart gibt es einen Rabatt von satten 100EUR (vom 1. Oktober bis zum 13. Oktober). Und den H12 Pro Ultra gibt es ab jetzt für 449EUR. Diesen kann man ebenfalls auf der Landingpage (https://de.dreametech.com/products/h12-pro-ultra?srsltid=AfmBOopnAgzXDZzP6GDkiI_bULgJsDfTmNwySpzvGo1oKTM3k9GpqscK) von Dreame und Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0D793B2WV?maas=maas_adg_AAF4D62000CF68B022DD0E3533278D8D_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) erwerben.