Obwohl der DAX am gestrigen Montag um 0,8% zurücksetzte, endete der September für den Index mit einem Plus von 2,2%. Rückblick: Am letzten Handelstag des Monats konnte der deutsche Leitindex zwar nicht mehr an die starke Performance der Vorwoche anknüpfen, dennoch brachten die heimischen Blue Chips unter dem Strich das erste positive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...