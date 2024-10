Nürnberg (ots) -Leicht süß, fruchtig und garantiert lecker: Die Apfelsäfte bei NORMA schmecken jedem! Auch die Expertinnen und Experten von ÖKO-TEST waren überzeugt und haben zwei Artikeln aus dem Sortiment des Discounters besonders starke Bewertungen gegeben. Der BIO SONNE Bio-Saft Apfel naturtrüb wurde "sehr gut" und der TRIMM Apfel naturtrüb Saft "gut" bewertet. Damit landen beide Säfte auf Spitzenplätzen im großen Getränke-Ranking, das insgesamt 32 verschiedene Produkte umfasst. Mit 1,29 Euro (TRIMM) und 1,35 Euro (BIO SONNE) je Liter zählen die NORMA-Säfte zu den günstigsten im gesamten Feld.Ob Bio oder nicht - die Qualität bei NORMA stimmtMit Bio-Äpfeln aus Italien und Ungarn in seinem Produkt kann BIO SONNE besonders überzeugen. Die Inhaltsstoffe werden daher mit dem Prädikat "sehr gut" bewertet und gleichen dem Gesamtergebnis, zu dem die Testerinnen und Tester unterm Strich kommen. Auch das Ergebnis vom TRIMM-Saft kann sich sehenlassen. Dort stammen die Äpfel unter anderem aus Deutschland, Italien, Österreich und den Niederlanden und sorgen für ein rundum "gutes" Ergebnis, wie ÖKO-TEST befindet. In ihrer jeweiligen Kategorie "Naturtrüber Bio-Apfelsaft" und "Naturtrüber Apfelsaft" sind die NORMA-Angebote deutlich günstiger als die Konkurrenz. Zum Vergleich: Einer der anderen Säfte kostet 3,99 Euro pro Liter und wurde nicht so hervorragend bewertet wie der Discount-Saft. Damit tritt NORMA erneut den Beweis an, dass günstige Preise und Top-Qualität kein Widerspruch sind und der Lebensmittel-Händler aus Nürnberg tatsächlich dem Unternehmensmotto "Mehr fürs Geld" gerecht wird.NORMA-Produkte landen regelmäßig bei den Rankings von ÖKO-TEST und STIFTUNG WARENTEST unter den besten. Ob Hygieneprodukte, Lebensmittel oder andere Artikel des alltäglichen Bedarfs - die Qualität bei NORMA stimmt.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5876827