DJ MÄRKTE EUROPA/Erholungstag - Adnoc kauf DAX-Konzern Covestro

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind nach dem Minus am Vortag mit einem kleinen Plus in das Schlussquartal gestartet. Nach einem bislang starken Handelsjahr mit einer Reihe von Allzeithochs im DAX wird das Schlussquartal die Performance für das gesamte Jahr bestimmen. Mit dem Oktober beginnt einer der volatilsten Monate des Jahres, so dass eher defensive und zinssensible Titel auf den Kauflisten stehen dürften. Der DAX legt um 0,4 Prozent auf 19.396 Punkten zu, der Euro-Stoxx-50 notiert 0,1 Prozent höher bei 5.005 Punkten. Unter den Sektoren legen die Technologiewerte um 1 Prozent zu, der Sektor der Automobilwerte notiert nach dem Minus am Vortag nochmals 0,5 Prozent tiefer. Der Euro startet nach der Schwäche am Montagnachmittag erneut etwas leichter bei 1,1116 Dollar in den Tag.

Vorgaben aus Asien fehlen am Dienstagmorgen weitgehend; die Börsen in China, Hongkong und Südkorea sind geschlossen. Die Vorgaben aus den USA sind weiter gut. Aussagen von Fed-Chef Powell wurden zwar gemischt aufgenommen, Zweifel an der Fortsetzung der Zinssenkungen gibt es aber nicht. Am Nachmittag stehen der Jolts-Report und die Job-Komponente im ISM-Index im Fokus. In der Eurozone wird am Vormittag auf die Verbraucherpreise (CPI) für September geblickt. Nach dem Rückgang von Länderdaten wie in Deutschland ist man auch hier optimistisch. Die Inflation dürfte unter die wichtige 2-Prozent-Marke fallen. Die Kerninflation dürfte allerdings unverändert hoch bei 2,8 Prozent Plus zum Vorjahr verharren. Hier verhindern die hohen Lohnabschlüsse im Dienstleistungssektor einen Rückgang.

Adnoc kauft Covestro

Nachdem die geplante Übernahme seit Monaten immer wieder durch die Medien ging, ist es nun offiziell. Der Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi will den Kunststoffspezialisten Covestro zu einem Unternehmenswert von 14,7 Milliarden Euro inklusive Schulden schlucken. Nach langen Verhandlungen wurde jetzt ein offizielles Angebot von 62 Euro pro Aktie vorgelegt, der Preis entspricht dem im Vorfeld einer Buchprüfung bereits genannten Preis. Bei Vollzug der Transaktion zeichne Adnoc eine Kapitalerhöhung von Covestro über 10 Prozent in Höhe von 1,17 Milliarden Euro, heißt es in der Mitteilung des Käufers. Adnoc werde "als zuverlässiger, langfristiger und vertrauenswürdiger Partner" von Covestro auftreten. Für die Aktie geht es um 3,5 Prozent auf 57,92 Euro nach oben. Die Differenz zwischen Aktienkurs und Übernahmepreis geht nach Händlerangaben auf Finanzierungskosten zurück.

Munich Re geben um 1,2 Prozent nach, nachdem die Analysten von JP Morgan ihr Votum auf Neutral gesenkt haben. Die Aktien von Gerresheimer notieren erneut 1,5 Prozent im Minus, hier senken nach der Gewinnwarnung am Vortag die Analysten reihenweise ihre Kursziele. Das startende Aktienrückkaufprogramm bei Flatexdergiro liefert etwas Fantasie, die Aktie legt um 5 Prozent zu.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.005,30 +0,1% 4,85 +10,7% Stoxx-50 4.463,53 +0,2% 10,44 +9,0% DAX 19.395,68 +0,4% 70,75 +15,8% MDAX 26.973,75 +0,4% 120,01 -0,6% TecDAX 3.433,10 +0,6% 19,76 +2,9% SDAX 14.214,80 +0,4% 53,13 +1,8% FTSE 8.264,51 +0,3% 27,56 +6,5% CAC 7.611,24 -0,3% -24,51 +0,9% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,09 -0,03 -0,48 US-Zehnjahresrendite 3,76 -0,02 -0,12 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:58 Mo, 17:07 % YTD EUR/USD 1,1116 -0,2% 1,1138 1,1158 +0,7% EUR/JPY 160,18 +0,2% 160,64 159,79 +2,9% EUR/CHF 0,9418 +0,0% 0,9419 0,9419 +1,5% EUR/GBP 0,8333 +0,1% 0,8328 0,8322 -3,9% USD/JPY 144,12 +0,4% 144,23 143,22 +2,3% GBP/USD 1,3341 -0,2% 1,3374 1,3408 +4,9% USD/CNH (Offshore) 7,0268 +0,3% 7,0198 7,0013 -1,4% Bitcoin BTC/USD 64.037,60 +0,5% 63.722,55 63.783,20 +47,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,46 68,17 -1,0% -0,71 -4,5% Brent/ICE 71,18 71,70 -0,7% -0,52 -5,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 38,28 38,69 -1,1% -0,41 +5,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.644,65 2.634,71 +0,4% +9,94 +28,2% Silber (Spot) 31,37 31,13 +0,8% +0,24 +31,9% Platin (Spot) 986,60 981,00 +0,6% +5,60 -0,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

October 01, 2024 04:02 ET (08:02 GMT)

