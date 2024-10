Köln (ots) -- Sales-Spezialist übernimmt Verantwortung für die kanalübergreifende Vertriebs- und Marketingsteuerung im Bereich von CCO Bert Wilden- Zusätzliche Rolle als Geschäftsführer bei Plusnet-Tochter fonialSeit 2021 treibt der Telekommunikations- und Infrastrukturanbieter Plusnet, Tochtergesellschaft der EnBW, die eigene Business-Transformation voran: Im Rahmen der organisatorischen Weiterentwicklung des Kölner B2B-Unternehmens übernimmt der erfahrene Vertriebsspezialist, Dirk Borowsky, zum 1. Oktober 2024 die Rolle als Executive Director für Sales & Marketing unter CCO Bert Wilden.Borowsky, bereits seit Januar 2024 zuständig für die Steuerung der Sales-Performance von Plusnet, wird die eingeschlagene Neuausrichtung des Vertriebs- und Marketingbereichs weiter voranbringen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Neukundengeschäft und der Sales Excellence in allen Kanälen sowie der Weiterentwicklung des Online-Kanals.Neben seiner neuen Rolle bei Plusnet fungiert Dirk Borowsky ab 1. Oktober 2024 auch als Geschäftsführer beim Tochterunternehmen fonial, Cloud-Telefonie-Spezialist im SoHo-Segment. Gemeinsam mit dem fonial-Team um Markus Haas wird er dabei vor allem die vertriebliche Zusammenarbeit zwischen Plusnet und ihrer Tochtergesellschaft weiter stärken und damit zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten im Online-Bereich schaffen.Zentrale Rolle bei der Navigation des Vertriebs"Ich freue mich, den nächsten Schritt bei der Neuausrichtung des Plusnet-Vertriebs zu gehen und unser erfolgreiches Sales- und Marketing-Team durch klare Navigation noch schlagkräftiger aufzustellen. Dirk wird dabei aufgrund seines Know-hows in der strategischen und operativen Weiterentwicklung von Vertriebseinheiten eine zentrale Rolle spielen und direkt an mich berichten", ergänzt Bert Wilden, CCO bei Plusnet.Dirk Borowsky wechselte im Januar 2024 zur Plusnet GmbH und bringt tiefgreifende Expertise und langjährige Erfahrung bei der Steuerung von Vertriebseinheiten in leitenden Sales-Positionen im B2B- und B2C-Segment mit - unter anderem bei Vodafone und Verizon (B2B), E-Plus bzw. Telefónica Deutschland (B2C: Partnershops / Franchise, Indirekter Vertrieb) sowie zuletzt bei der der Telecolumbus AG / PYUR Business (Leitung B2B-Gesamtvertrieb).Über PlusnetDie Plusnet GmbH, eine Tochtergesellschaft der EnBW, ist ein deutsches Telekommunikationsunternehmen mit Fokus auf Geschäftskunden. Plusnet betreibt eine eigene, bundesweite Netzinfrastruktur und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Betrieb unterschiedlicher Breitband-Technologien. Auf Basis ihres umfassenden Know-hows stellt die Plusnet Gruppe mehr als 40.000 Geschäftskunden jeder Größenordnung zuverlässige und hochsichere Sprach- und Datendienste zur Verfügung. Seit 2021 treibt das Unternehmen den Umstieg auf die Zukunftstechnologie Glasfaser voran - durch eigenwirtschaftlichen Ausbau sowie bundesweite Netz-Kooperationen. Darüber hinaus agiert Plusnet als Vermittler zukunftssicherer Glasfasernetze: Über die Glasfaser-Plattform Netbridge können Partner eigene Netze besser auslasten oder zusätzliche Reichweite für eigene Services gewinnen. Das Unternehmen mit Sitz in Köln beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt zehn deutschen Standorten.Pressekontakt:Dennis KnakeUnternehmenskommunikationPlusnet GmbHRudi-Conin-Str. 5a50829 Kölnpresse@plusnet.dehttps://www.plusnet.deOriginal-Content von: Plusnet, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168000/5876846