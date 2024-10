HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Gerresheimer von 122 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Galitsa passte seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar an die Prognosesenkungen an. Die Stimmung dürfte erst einmal mau bleiben. Letztlich sei der Kursrutsch angesichts des attraktiven Mittelfristpotenzials aber überzogen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2024 / 08:59 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2024 / 08:59 / MESZ

DE000A0LD6E6