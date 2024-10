EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Finanzierung

pferdewetten.de AG: Emissionsdaten der 7,50% Wandelanleihe 2024/29



01.10.2024 / 11:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





pferdewetten.de AG: Emissionsdaten der 7,50% Wandelanleihe 2024/29 Am Mittwoch, den 02.10.2024, beginnt die Bezugsfrist für die von der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777) emittierte Wandelanleihe 2024/2029 (ISIN DE000A383Q70). Bis zu 5.000.000 Euro können von den Aktionären gezeichnet werden, auch ein Überbezug ist möglich. Je 1.119 Aktien berechtigen zum Bezug einer Wandelanleihe im Nennwert von 1.000 Euro. Pierre Hofer, Vorstand der pferdewetten.de AG: "Wir bieten den Investoren einen Zinskupon in Höhe von 7,50 % p.a. bei einer Laufzeit von fünf Jahren an. Die Tilgung erfolgt am 22.10.2029, sofern die Inhaber der Wandelanleihe nicht zuvor von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch gemacht haben." Je 1.000 Euro Nominalbetrag der Wandelanleihe können in 133 neue Aktien der pferdewetten.de AG gewandelt werden. Der Wandlungspreis je neuer Aktie beläuft sich somit auf 7,50 Euro. Auf der Folgeseite sind alle Eckpunkte der Emission zusammengefasst. Düsseldorf, den 01.10.2024 Kontakt pferdewetten.de AG Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de Investor Relations: Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair Telefon: +49 (0) 89 8896906 14 E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de 7,50 % Wandelanleihe 2024/29 Volumen: bis zu 5.000.000 Euro Laufzeit: 5 Jahre Zinskupon: 7,50 % p.a. Zinstermine: 22.10.2025 / 22.10.2026 / 22.10.2027 / 22.10.2028 / 22.10.2029 Tilgung: Endfälligkeit am 22.10.2029 Emissionspreis: 1.000 Euro Stückelung: 1.000 Euro ISIN / WKN DE000A383Q70 / A383Q7 Börsennotierung: Einbeziehung in den Open Market der Börse Frankfurt beabsichtigt Bezugsfrist: 02.10.2024 bis 16.10.2024 jeweils einschließlich Bezugsverhältnis: 1.119 Aktien: 1 Wandelanleihe à 1.000 Euro Wandlungsverhältnis: 1.000 Euro zu 133 neue Aktien Wandlungspreis: 7,50 Euro je neue Aktie Barausgleich für Bruchteile: nein Ausübungszeitraum: erste zwei Wochen eines jeden Kalendervierteljahres Sicherheiten: keine Negativerklärung: ja Verwässerungsschutz: ja Kündigungsrecht der Emittentin: ja, bei "Geringfügigkeit" des noch ausstehenden Emissionsvolumens Gezeichnetes Kapital aktuell: 5.598.322 Euro Gezeichnetes Kapital voll verwässert: 5.598.322 Euro aktuell + bis zu 640.000 Euro aus der Wandelanleihe 2023/28 + bis zu 665.000 Euro aus der Wandelanleihe 2024/29 = bis zu 6.903.322 Euro Dividendenberechtigung: im Jahr der Wandlung ab Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres Möglichkeit zum Überbezug: ja



01.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com