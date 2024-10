Seit fünf Jahren hat es das an den Börsen nicht mehr gegeben. Für den Rest des Jahres verspricht diese Entwicklung eine relativ eindeutige Tendenz bei Aktien. Was Anleger jetzt wissen müssen. Der September ist historisch betrachtet schon immer ein schwieriger Monat an den Börsen gewesen. In keinem anderen Monat des Jahres lief es im Schnitt an den Aktienmärkten schlechter. Der September-Effekt hat Tradition. Selbst wenn der amerikanische Index S&P ...

Den vollständigen Artikel lesen ...