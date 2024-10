EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

The Platform Group AG: Ausbau der Plattformstrategie bei ViveLaCar, Abschluss der Cluno-Migration



Düsseldorf, 1. Oktober 2024. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1 , "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat bei der konsolidierten Tochtergesellschaft ViveLaCar den Ausbau der Plattformstrategie im dritten Quartal umgesetzt. So wurden durch ein neues Partnerkonzept erstmals auch Leasingfahrzeuge von Autohändlern aufgenommen, um dadurch Leasingrückläufer aktiv im Markt für Abolösungen zu vermarkten. Zum anderen wurden erstmals auch Fahrzeuge aus dem Vermietungsbereich einbezogen, ein Markt, der bisher nicht im Bereich der Abolösungen aktiv war. Dadurch konnte das Sortiment an verfügbaren Modellen auf über 1.000 Varianten gesteigert werden.



Sara Bay, Geschäftsführerin bei ViveLaCar: "Wir sind im Abobereich der Anbieter mit dem größten Angebot in Deutschland. Unsere Plattformstrategie zahlt sich dabei aus und wir gewinnen stetig neue B2B-Partner. Unsere Position können wir im Markt dadurch deutlich ausbauen und als Asset-Light-Modell einen Mehrwert für unsere Autohändler bringen." Das B2B-Kundensegment macht inzwischen mehr als 60 % der Kunden bei ViveLaCar aus. Insbesondere nutzen Firmen das Angebot der ViveLaCar, um kurzfristig Fahrzeuge für Projektmitarbeiter zu buchen, die durchschnittliche Abodauer beträgt derzeit neun Monate. Neben dem Ausbau der Plattformstrategie wurde der Abschluss der Migration der Cluno-Gruppe vollzogen. Die Cluno-Gruppe wurde im Jahr 2023 von der britischen Cazoo-Group erworben, die erworbenen Fahrzeuge wurden in den Jahren 2023 und 2024 erfolgreich vermarktet. Per Juni 2024 wurde der Beschluss über den Verkauf der verbleibenden Cluno-Gesellschaften vollzogen, der Kaufvertrag per September 2024 umgesetzt, das Closing ebenfalls. Entsprechend werden die Gesellschaften Cluno GmbH sowie die verbundenen Tochtergesellschaften CSS Fintech GmbH, Cluno FinTech 1 GmbH sowie Cluno Fintech 2 GmbH entkonsolidiert.



Sara Bay, Geschäftsführerin bei ViveLaCar: "Die Migration der Cluno-Kunden auf die ViveLaCar konnten wir erfolgreich abschließen, die Bestände bereinigen, auch die technische Migration ist abgeschlossen. Der Verkauf der verbliebenen Gesellschaften markiert für uns den Abschluss der Transaktion."



The Platform Group AG: The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 23 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 16 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Seit dem Jahr 2020 wurden über 25 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. Im Jahr 2023 wurde ein pro-forma Umsatz von 441 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 22,6 Mio. Euro realisiert.



Kontakt: Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com



