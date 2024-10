Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.382 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Montag.



An der Spitze der Kursliste rangierten die Covestro-Aktien. Am Listenende fanden sich die Henkel-Papiere wieder.



"Die europäischen Investoren bleiben weiterhin positiv für europäische Aktien gestimmt", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Mit den immer neuen Kursrekorden an den US-Aktienmärkten werden die europäischen Aktien im internationalen Vergleich augenscheinlich günstiger."



Lipkow zufolge fielen bei den selektiven Aktienkäufen im Dax am Dienstag insbesondere die Vertreter aus den defensiven Branchen auf. "Aber auch die wenigen Technologieaktien und einige zyklische Chemieunternehmen stehen in der Gunst der Marktteilnehmer. Zurückhaltend bleiben die Investoren jedoch bei den Titeln aus dem Automotivsektor und den Banken und Finanzwerten", sagte der Analyst.



"Die europäischen Einkaufsmanagerindizes bleiben größtenteils weiterhin im Kontraktionsbereich und zeichnen eine weiterhin schwache Konjunkturentwicklung in Europa auf. Das gibt der EZB weiteren Raum für potentielle Zinssenkungsmaßnahmen", so Lipkow. Die Preisentwicklungen in der Europäischen Währungsunion kühlten sich ebenfalls weiter ab und nähmen den Inflationseinfluss aus der Zinsdiskussion raus.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1094 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9014 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 70,89 US-Dollar, das waren 81 Cent oder 1,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

