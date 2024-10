Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hatte am 18. September ihre Zinsen um 0,50 Prozentpunkte gesenkt, die EZB hatte im Juni und am 12. September zwei Mal um je 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Die EZB wird vermutlich in drei Wochen erneut die Zinsen senken. Und die Fed? Die Tendenz geht von aktuell 4,75 % bis 5,00 % ...

Den vollständigen Artikel lesen ...