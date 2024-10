NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nel ASA mit einem Kursziel von 12 norwegischen Kronen auf "Outperform" belassen. Die Entscheidung von Hy Stor Energy, das im April reservierte Gigawatt an alkalischen Elektrolyseuren wieder abzubestellen, stelle die Wachstumsaussichten des Wasserstoffspezialisten in den USA infrage, schrieb Analyst Erwan Kerouredan am Dienstag in seinem Kommentar. Der Experte sieht die Gründe allerdings nicht bei Nel, sondern in Verzögerungen von Projekten des IRA-Investitionspakets in den USA./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2024 / 02:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2024 / 02:32 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

NO0010081235