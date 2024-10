DUBLIN, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- UBiqube, ein führender Anbieter von Automatisierungslösungen für hybride Cloud- und Sicherheitsinfrastrukturen, gab heute bekannt, dass mit Jean-David Lehmann-Charley und Ahmed Guetari zwei erfahrene Führungskräfte in den Vorstand berufen wurden. Beide Manager verfügen über umfassende Expertise in den Bereichen Netzwerk-, Sicherheits- und Cloud-Technologien mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Förderung von Innovation und Wachstum im Dienstleistungssektor.



Ihr Einstieg erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für UBiqube, da sich das Unternehmen mit der Implementierung skalierbarer, automatisierter Lösungen für CloudOps-, NetOps- und SecOps-Praktiken im Bereich AgileOps neu positioniert. Zusammen mit ihren renommierten Kollegen von NTT und Fujitsu werden sie den Vorstand komplettieren und mit ihren relevanten Kompetenzen die Umsetzung von Innovationen bei UBiqube vorantreiben.

Jean-David Lehmann-Charley ist Regional Sales VP, Cortex Ecosystem EMEA and Latam bei Palo Alto Networks. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im komplexen direkten und indirekten Vertrieb im Netzwerk- und Sicherheitsmarkt in EMEA und Lateinamerika bei Palo Alto und davor bei Juniper. Jean-David ist ein erfahrener Vertriebsleiter mit Unternehmergeist. Sein Wissen und seine Erfahrung werden für die Führung von UBiqube von entscheidender Bedeutung sein. "Ich freue mich über die Gelegenheit, zum Wachstum und zum Ruf von UBiqube als Anbieter von Automatisierungslösungen für Hybrid Clouds beizutragen", so Jean-David. "In einer Branche, die für ihre Komplexität und das Überangebot an Tools bekannt ist, ist es ermutigend zu sehen, dass UBiqube sich auf Lösungen konzentriert, die Cloud- und Sicherheitsprozesse durch Automatisierung vereinfachen. Die IT-Infrastruktur muss unbedingt darauf vorbereitet werden, dem bevorstehenden ‚KI-Tsunami' standzuhalten.

Ahmed Guetari ist GM und VP of Products for Service Providers bei F5. Bei Juniper und aktuell bei F5 sammelte er mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Branche. Ahmed gilt in der Branche als strategischer Denker mit einer Leidenschaft für die Bereitstellung bedarfsgerechter Technologien. Er ist ein praxisorientierter Produktmanager, dessen Führungsqualitäten tief in seinem Verständnis der betrieblichen Realität seiner Kunden verwurzelt sind. Diese Art von Außendiensttechniker braucht der UBiqube-Vorstand. "Die Konvergenz von Cloud- und Netzwerkparadigmen, die zunehmende Bedeutung von Edge als Cloud-Proxy und das exponentielle Wachstum von Rechenzentren zielen alle darauf ab, den enormen Bedarf an Rechenleistung für KI zu decken. Diese transformativen Trends erfordern Lösungen, die auf die Skalierung von Prozessen durch Vereinfachung und Prozessautomatisierung ausgerichtet sind. UBiqube ist in diesem Innovationsfeld führend und konnte dies bereits bei verschiedenen Kunden und in unterschiedlichen Anwendungsszenarien unter Beweis stellen", so Ahmed. "Ich freue mich darauf, dem Vorstand von UBiqube beizutreten und das Team dabei zu unterstützen, die nächste Wachstumsphase einzuleiten."

Nabil Souli, CEO von UBiqube, begrüßte die neuen Vorstandsmitglieder: "Ich bin dankbar und stolz darauf, dass Jean-David und Ahmed unseren Vorstand verstärken. Ihre Erfahrung und Branchenkenntnis werden für die Skalierung unseres Geschäfts und die weitere Expansion in globale Märkte von unschätzbarem Wert sein. Ihre Unterstützung wird zur Stärkung unserer Partnerschaften mit Systemintegratoren und zur Einführung operativer Agilität für eine IT-Infrastruktur, die den Herausforderungen der KI gerecht wird, beitragen."

Über UBiqube:

UBiqube mit Sitz in Dublin, Irland, ist ein führender Anbieter von Infrastrukturautomatisierung zur drastischen Vereinfachung von CloudOps, NetOps und SecOps. In Zusammenarbeit mit führenden Systemintegratoren weltweit entwickeln und liefern wir maßgeschneiderte Lösungen, die der Komplexität einer sich ständig verändernden IT-Infrastrukturlandschaft gerecht werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.ubiqube.com .