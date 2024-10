Frankfurt am Main (ots) -Der Immobilienmarkt stellt Makler vor erhebliche Herausforderungen - so auch im Marketingbereich. Personenmarketing kann dabei helfen, sich gegen größere Mitbewerber mit höheren Werbebudgets durchzusetzen. Marko Verkic, Makler für Luxusimmobilien, hat es sich mit seiner Immobilienboutique zur Aufgabe gemacht, seine Kunden dabei zu unterstützen, die Chancen des Immobilienmarktes optimal zu nutzen. Was hinter dem Konzept des Personenmarketings in der Immobilienbranche steckt, erfahren Sie im Folgenden.Der Erfolg eines Immobilienmaklers wird heute nicht nur durch Fachwissen und Marktkenntnisse bestimmt, sondern zunehmend auch durch die Fähigkeit, sich als individuelle Marke zu positionieren. Personenmarketing, also das bewusste Herausstellen der eigenen Persönlichkeit und Expertise, gewinnt in diesem Zusammenhang immer mehr an Bedeutung. Besonders in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld wie der Immobilienbranche kann die persönliche Marke eines Maklers den entscheidenden Unterschied ausmachen. Schließlich spielt Vertrauen in der Immobilienbranche eine zentrale Rolle - und dieses baut man neben dem Fachwissen und der Erfahrung vor allem über die eigene Person aus. "Im Gegensatz zu vielen anderen Branchen ist der Erfolg im Immobiliensektor stark von Soft Skills wie Sympathie, Empathie und Authentizität abhängig", erläutert Marko Verkic, Geschäftsführer der PRIMODEUS Immobilien GmbH. "Potenzielle Kunden entscheiden sich häufig nicht nur aufgrund der Immobilie oder der Vertragsbedingungen für einen bestimmten Immobilienmakler, sondern vor allem aufgrund des zwischenmenschlichen Vertrauens, das sie zu diesem aufgebaut haben. Beim Immobilienverkauf spielen demnach zwischenmenschliche Fähigkeiten eine entscheidende Rolle, während Fachwissen zwar wichtig ist, jedoch nur einen Teil des Gesamterfolgs ausmacht.""Um genau dieses so wichtige Vertrauen aufzubauen, ist eine Personenmarke unabdinglich, denn diese vermittelt potenziellen Kunden bereits vor dem ersten persönlichen Kontakt das Gefühl, die Person hinter der Marke zu kennen", fährt der Experte fort. "Plattformen wie Instagram, LinkedIn oder Facebook spielen dabei eine zentrale Rolle. Wenn Kunden einen Makler bereits durch Videos, Fotos oder Stories kennen, wird dessen Bekanntheitsgrad gesteigert - ein wesentlicher Vorteil im wettbewerbsintensiven Immobilienmarkt." Marko Verkic, der sich mit seiner auf den Raum Frankfurt spezialisierten Immobilienboutique auf die Vermarktung und den Verkauf von Luxusimmobilien konzentriert, verfolgt genau dieses Prinzip: Gemeinsam mit seinem Team der PRIMODEUS Immobilien GmbH setzt er auf persönlichen Service, umfassende Marktkenntnisse und eine ausführliche Beratung, die sowohl den Verkauf von Eigentumswohnungen als auch die Unterstützung bei Sanierungen umfasst. Zudem nutzt Marko Verkic hochwertige Onlinekampagnen, um internationale Käufer und Verkäufer von seinem Angebot zu überzeugen. Sein Netzwerk aus Kontakten zu Bauunternehmen, Energieberatern, Banken und Co. macht die Zusammenarbeit mit Marko Verkic zu einer durchweg positiven Erfahrung.So revolutionieren die sozialen Medien das ImmobilienmarketingAktuellen Umfragen zufolge nutzen mehr als 60 Prozent der jungen Generation Social Media als Hauptquelle für Informationen und Empfehlungen - so auch für Immobilienangebote. Dagegen greifen nur 35 Prozent der User auf herkömmliche Suchmaschinen zurück. Das liegt nicht nur an der Vorliebe für visuelle Inhalte, sondern auch an der Authentizität, die Social-Media-Plattformen bieten. Angebote, die in kurzen Videos, Posts oder unterhaltsamen Beiträgen vorgestellt werden, erscheinen oft besonders glaubwürdig.Dabei bringen die verschiedenen Plattformen wie YouTube, Instagram und TikTok jeweils spezifische Stärken mit, die sie für die Suche besonders wertvoll machen: Während sich auf YouTube beispielsweise ausführliche Tutorials und detaillierte Bewertungen finden lassen, ist TikTok ist ideal, um Trends schnell zu verbreiten, da es auf kurze und prägnante Videos setzt. Instagram wiederum inspiriert durch seine visuelle Ästhetik vor allem bei Themen wie Einrichtung, Lifestyle oder Immobilienpräsentation.Die Bedeutung einer Neuausrichtung hin zum PersonenmarketingFür Immobilienmakler bedeuten diese Veränderungen im Suchverhalten, dass sie ihre Online-Präsenz neu ausrichten müssen. Heute reicht es nicht mehr aus, sich nur auf Werbung zu konzentrieren - vielmehr sollten Makler eine durchdachte Social-Media-Strategie entwickeln, die hochwertige und zielgruppenorientierte Inhalte bietet. Studien zeigen, dass Unternehmen, die die sozialen Medien nutzen, im Vergleich zu herkömmlichen Werbeformen eine bis zu 78 Prozent höhere Engagement-Rate erzielen können. Personenmarketing gewinnt in diesem Zusammenhang immer mehr an Bedeutung, zumal in Deutschland bislang nur wenige Immobilienmakler öffentlich ihr Gesicht zeigen. Anders sieht es in den USA aus, wo es bereits gängige Praxis ist, sich als Immobilienmakler als individuelle Marke zu positionieren. Der Grund: Käufer, vor allem Immobilienkäufer, bevorzugen es, Geschäfte mit Menschen statt Unternehmen zu machen. Ein erfolgreicher Makler weiß das - und ist daher sowohl online als auch offline sichtbar, um seinen Namen in der Branche zu etablieren.Konsistenz und Authentizität als Erfolgsfaktoren für ImmobilienmaklerEntscheidend für den Erfolg auf Social Media ist, dass Immobilienmakler authentisch auftreten. Es reicht also nicht aus, ein Bild von sich selbst zu präsentieren, das nicht der Realität entspricht, denn die Zielgruppe erkennt Unstimmigkeiten schnell. Natürlich ist es nicht erforderlich, jeden Aspekt des Privatlebens zu teilen. Es lohnt sich aber, die eigene Persönlichkeit näher zu beleuchten, um das Vertrauen der Zielgruppe zu gewinnen. Ziel sollte sein, den Menschen hinter der professionellen Rolle erlebbar zu machen, um eine tiefere Verbindung zu potenziellen Kunden aufzubauen."Ein gelungenes Beispiel für eine effektive Social-Media-Strategie ist ein Reel, das wir von einer 5.750.000 Euro-Wohnung in Frankfurt erstellt haben", erzählt Marko Verkic von der PRIMODEUS Immobilien GmbH. "Dieses Reel erreichte über 300.000 Aufrufe auf Instagram, was dazu führte, dass Makler aus Weltmetropolen wie New York Kontakt zu uns aufnahmen. Auch ein bekannter Influencer aus Dubai wollte eine Besichtigung mit mir vereinbaren. Um eine solche Präsenz aufzubauen, ist Konsistenz entscheidend. Der Erfolg stellt sich nicht über Nacht ein, aber mit kontinuierlichem Engagement können Makler ihre Reichweite und ihren Einfluss erheblich steigern."Sie möchten eine Luxusimmobilie zu besten Konditionen verkaufen oder interessieren sich für den Kauf einer Luxusimmobilie und wollen sich hochprofessionell und zuvorkommend beraten lassen? 