NANNING, China, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 24. September hat in Nanning, der autonomen Region Guangxi Zhuang, China, die Konferenz über die Zusammenarbeit und innovative Entwicklung von Industrie- und Lieferketten zwischen China und ASEAN (Baise-Cao Bang) stattgefunden, die vom Stadtkomitee der KPC in Baise und der Stadtregierung Baise ausgerichtet wurde. Fast 200 Unternehmensvertreter aus dem Jangtse-Flussdelta, der Region Peking-Tianjin-Hebei, dem Großraum Guangdong-Hongkong-Macao und anderen Regionen Chinas sowie aus vietnamesischen Unternehmen nahmen an der Konferenz teil.



Auf dieser Konferenz wurden 19 Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 20,663 Mrd. Yuan unterzeichnet. Diese Projekte decken ein breites Spektrum von Bereichen ab und zeugen von starken Innovationsfähigkeiten und vielversprechenden Entwicklungsaussichten. Sie werden die Stadt Baise bei der beschleunigten Öffnung auf hohem Niveau sowohl im Inland als auch auf internationaler Ebene tatkräftig unterstützen und Guangxi bei der Schaffung eines günstigen Umfelds für die inländischen und internationalen Märkte der zwei Kreisläufe helfen.

China und Vietnam sind gute Nachbarn, Freunde und Partner. Die Stadt Baise und die Provinz Cao Bang sind durch Berge und Flüsse miteinander verbunden, haben ähnliche Bräuche und pflegen einen intensiven kulturellen Austausch. Ihre Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen ist sehr eng, insbesondere bei der Zusammenarbeit in der Industrie- und Lieferkette. Im August dieses Jahres erzielten beide Seiten bei einem Besuch einer Delegation aus Baise in der Provinz Cao Bang einen breiten Konsens über die Zusammenarbeit in Bereichen wie freundschaftlicher Austausch, grenzüberschreitender Tourismus, grenzüberschreitende Landwirtschaft, Konnektivität und Grenzkontrolle. Die Veranstaltung der Konferenz über die Zusammenarbeit und innovative Entwicklung von Industrie- und Lieferketten zwischen China und ASEAN (Baise-Cao Bang) ist eine konkrete Maßnahme zur Umsetzung des Kooperationskonsenses zwischen der Stadt Baise und der Provinz Cao Bang und entspricht den gemeinsamen Interessen und Bestrebungen beider Seiten.

Auf der Konferenz wurde das Zhejiang Businessmen (Baise-ASEAN) Overseas Cooperation Center, eine gemeinsame Initiative des Zhejiang Provincial Center for Supporting Zhejiang Businessmen's Entrepreneurship and Innovation, der vietnamesischen Handelskammer in China und des Baise Municipal Federation of Industry and Commerce, offiziell ins Leben gerufen. Dieses Zentrum wird die vielfältigen Vorteile von Baise als Grenzregion für die Öffnung, Verkehrsknotenpunkt und Industriecluster nutzen, um den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen chinesischen und vietnamesischen Unternehmen zu vertiefen und ihnen dabei zu helfen, Chancen zu teilen, das gegenseitige Wachstum zu fördern und sich auf internationale Märkte zu wagen.

Quelle: Stadtverwaltung der Stadt Baise