Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -- 80 Mio. USD-Investitionsplan erweitert die Kapazitäten für sterile Injektionsmittel im kommerziellen Maßstab- Erweiterung wird Produktionskapazität und betriebliche Effizienz erheblich steigern- Die Anlage in Lexington ist nun besser in der Lage, die gestiegene Marktnachfrage zu bedienenPiramal Pharma Solutions (PPS), ein weltweit führendes Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) und Teil von Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), hat einen Investitionsplan in Höhe von 80 Mio. USD zur Erweiterung seines Werks in Lexington, Kentucky, vorgestellt. Der Standort ist spezialisiert auf steriles Compounding, Flüssigabfüllung und Gefriertrocknung für sterile injizierbare Arzneimittel und spielt eine wichtige Rolle im integrierten Entwicklungs- und Herstellungsprogramm für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate von Piramal Pharma Solutions, ADCelerate. Die Investition, die durch Bankdarlehen und interne Rückstellungen finanziert wird, zielt darauf ab, die bestehenden Kapazitäten und Fähigkeiten des Standorts zu verbessern, um den Anforderungen eines schnell wachsenden Marktes gerecht zu werden. Mit dieser Erweiterung stärkt Piramal Pharma seine Position als effizienter und zuverlässiger globaler Partner für die Herstellung von Biopharmazeutika, der sich auf fundiertes wissenschaftliches Fachwissen und umfangreiche Erfahrung im Management komplexer technischer Projekte stützt.Durch die Erweiterung wird der Standort Lexington mit zusätzlichen 24.000 Quadratmetern Produktionsfläche, einem neuen Labor und hochmodernen Maschinen ausgestattet, um die Produkte der Kunden effektiv zu skalieren. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören eine neue Abfüllanlage, zwei Gefriertrocknungsanlagen in kommerzieller Größe, eine spezielle Verschließmaschine und eine externe Fläschchenwaschanlage. Derzeit können am Standort Lexington 104 Produktchargen pro Jahr hergestellt werden (bei Spitzenauslastung). Nach Abschluss der Erweiterung im ersten Quartal 2027 wird diese Kapazität auf über 240 jährliche Chargen ansteigen."Diese Expansion ist eine strategische Investition in die Zukunft von Piramal Pharma Ltd. Die Schließung der Lücke in der kommerziellen Produktion ermöglicht dem Standort Lexington den Zugang zum schnell wachsenden Markt für injizierbare Arzneimittel und die Etablierung als wichtiger Akteur in diesem Segment", so Nandini Piramal, Chairperson von Piramal Pharma Ltd.Bedeutende Forschung, Entwicklung und wissenschaftliche Innovation haben zu einem raschen Wachstum des Marktes für Injektionsmittel geführt, mit einem erwarteten Marktwert von über 20 Mrd. USD bis 2028. Dieses Wachstum unterstreicht die Notwendigkeit robuster Produktionskapazitäten im kommerziellen Maßstab.In dem Maße, wie sich die Effizienz und Wirksamkeit injizierbarer Behandlungsmöglichkeiten verbessert, werden mehr Patienten von diesen fortschrittlichen Therapien profitieren."Der Markt für injizierbare Arzneimittel ist in den letzten Jahren stetig gewachsen, und das Angebot ist derzeit unzureichend. Wir sind entschlossen, uns auf diese steigende Nachfrage einzustellen", sagte Peter DeYoung, Chief Executive Officer von Global Pharma. "Diese Erweiterung wird die Kapazität und die Fähigkeiten unserer Anlage in Lexington erheblich steigern und Piramal Pharma als umfassenden Partner über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg positionieren und es uns ermöglichen, mehr Patienten Behandlungslösungen anzubieten."Eine Reihe von Kunden hat sich verpflichtet, ihre Produkte nach der Erweiterung am Standort Lexington kommerziell zu vermarkten, was einen bedeutenden Meilenstein für die Fähigkeit von Piramal Pharma darstellt, innovative Lösungen mit außergewöhnlichem, wissenschaftlich fundiertem Service in größerem Umfang für Kunden bereitzustellen.Die Investition fördert nicht nur das Wachstum von Piramal Pharma, sondern stärkt auch die lokale Wirtschaft. Durch die Erweiterung werden über 40 Vollzeitarbeitsplätze geschaffen, die zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region beitragen und eine vielfältige, dynamische Belegschaft fördern."Kentuckys unternehmensfreundliches Klima, seine erstklassige Lage und der Zugang zu Ressourcen machen es zu einem idealen Standort für Unternehmen, die sich ansiedeln, expandieren und florieren wollen", sagte Kentuckys Gouverneur Andy Beshear. "Die Entscheidung der Führung von Piramal Pharma Solutions, hier zu expandieren und zu investieren, ist ein Beweis für ihr Vertrauen und ihren Glauben an das, was dieser großartige Staat zu bieten hat. Ich möchte den Führungskräften des Unternehmens danken und wünsche Piramal Pharma weiterhin viel Erfolg in Lexington."Bob Quick, President und CEO von Commerce Lexington Inc., fügte hinzu: "Die Entscheidung von Piramal Pharma Solutions, seinen Betrieb in Lexington zu erweitern, ist ein wichtiger Schritt für das Wirtschaftswachstum unserer Region. Diese Investition zeigt nicht nur das Vertrauen von Piramal Pharma in unsere Gemeinschaft und unsere Arbeitskräfte, sondern unterstreicht auch die Position von Lexington als erstklassiger Standort für innovative Unternehmen, die wachsen und gedeihen wollen. Wir freuen uns auf die positiven Auswirkungen, die diese Erweiterung auf unsere lokale Wirtschaft haben wird, und auf die neuen Möglichkeiten, die sie für unsere Einwohner schaffen wird".Informationen zu Piramal Pharma SolutionsPiramal Pharma Solutions (PPS) ist eine Auftragsentwicklungs- und Herstellungsorganisation (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), die End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Wir bedienen unsere Kunden über ein weltweit integriertes Netzwerk von Standorten in Nordamerika, Europa und Asien. Dadurch sind wir in der Lage, eine umfassende Palette von Dienstleistungen anzubieten, darunter Lösungen für die Arzneimittelforschung, Prozess- und pharmazeutische Entwicklungsdienstleistungen, Lieferungen für klinische Studien, kommerzielle Lieferung von Wirkstoffen und fertigen Darreichungsformen. Zudem bieten wir spezialisierte Dienstleistungen wie die Entwicklung und Herstellung von hochwirksamen API, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, sterile Abfüllung/Fertigstellung, Peptidprodukte und -dienstleistungen sowie wirksame feste orale Arzneimittel an. PPS bietet außerdem Entwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen für Biologika an, darunter Impfstoffe, Gentherapien und monoklonale Antikörper, die durch die Investition von Piramal Pharma Limited in Yapan Bio Private Limited ermöglicht wurden.Weitere Informationen finden Sie unter: www.piramalpharmasolutions.com | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/piramal-pharma-solutions/)| Facebook (https://www.facebook.com/piramalpharma/) | X (https://twitter.com/PiramalPharma).Informationen zu Piramal Pharma Ltd.Piramal Pharma Limited (PPL, NSE:PPLPHARMA I BSE:543635) bietet über seine 17* globalen Entwicklungs- und Produktionsstätten und ein weltweites Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio an differenzierten Produkten und Dienstleistungen an. PPL umfasst Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen, sowie Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Generika-Geschäft für Krankenhäuser, und das India Consumer Healthcare Geschäft, ein Unternehmen, das Verbraucher- und Wellnessprodukte vertreibt. Darüber hinaus hat sich eines der verbundenen Unternehmen von PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, ein Joint Venture zwischen Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Außerdem hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, das in den Segmenten Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist. 