Zürich - Der Schweizer Franken hat gegenüber dem Euro den Aufwärtstrend fortgesetzt. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 0,9355 Franken, während sie gegen Mittag noch 0,9403 und am Morgen 0,9431 Franken gekostet hatte. Auch der US-Dollar schwächte sich am Nachmittag leicht ab und wird zurzeit bei 0,8443 Franken gehandelt. Der Euro hat derweil im US-Handel deutlich nachgegeben. Das Währungspaar Euro-Dollar wurde am späten Nachmittag zu 1,1077 ...

