Der Kanadische Dollar (CAD) hat sich gegenüber dem US-Dollar im Laufe des Tages kaum verändert, wobei der Kassakurs in der Nähe des Schlusskurses vom Montag im niedrigen Bereich von 1,35 lag, so Shaun Osborne, Chef-Devisenstratege bei der Scotiabank. CAD bleibt in der Nähe des fairen Wertes, US/Can-Spreads weiten sich aus "Der Vorstoß des CAD in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...