WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat Israel angesichts der Bedrohung durch den Iran die Unterstützung Washingtons zugesagt. Die Vereinigten Staaten seien gut gerüstet, um US-Personal, Verbündete und Partner zu verteidigen, versicherte Austin seinem israelischen Kollegen Joav Galant nach Angaben des Pentagon bereits vor Beginn des iranischen Angriffs auf Israel.

Die USA hätten in den vergangenen Tagen ihre Streitkräftebereitschaft erhöht und würden weiterhin "erhebliche militärische Kapazitäten in der Region" unterhalten, so das US-Außenministerium weiter. Die US-Regierung sei entschlossen sind, "jeden Akteur daran zu hindern, die Spannungen auszunutzen oder den Konflikt in der Region" auszuweiten.

Das Weiße Haus teilte mit, dass US-Präsident Joe Biden am Morgen (Ortszeit) über die Situation im Nahen Osten informiert worden sei. Dieses Gespräch mit dem Sicherheitsteam und US-Vize Kamala Harris hat somit auch bereits vor Beginn des Angriffs stattgefunden. Biden habe mit seinem Sicherheitstermin darüber gesprochen, wie Israel und das US-Personal bei der Verteidigung gegen solche Angriffe geschützt werden könne./nau/DP/ngu