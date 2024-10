In einer wegweisenden Initiative zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Katar und Algerien in den Bereichen Landwirtschaft und Industrie hat Baladna Trading and Investment W.L.L., eine Tochtergesellschaft von Baladna Q.P.S.C., eine Aktionärsvereinbarung mit dem algerischen nationalen Investitionsfonds geschlossen. Die am 19. September 2024 unterzeichnete Vereinbarung bereitet den Weg für die Einrichtung eines integrierten Molkerei- und Milchpulverproduktionsprojekts in Südalgerien, aus dem eines der größten landwirtschaftlichen Unternehmen der Region hervorgehen soll.

Baladna unterzeichnete außerdem eine Kooperationsvereinbarung mit dem algerischen Ministerium für Industrie und pharmazeutische Produktion, um die Durchführbarkeit eines Projekts zur Herstellung von Babymilch zu untersuchen. Dieses neue Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem algerischen nationalen Investitionsfonds entwickelt und das Projekt zur Herstellung von Milchpulver ergänzen.

Bei der Unterzeichnungszeremonie waren prominente Führungspersönlichkeiten zugegen, darunter Moutaz Mohamad Raslan Al-Khayyat, Chairman von Baladna Q.P.S.C., sowie algerische Amtsträger wie Finanzminister Laaziz Fayed, Minister für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung Youcef Chorfa und Industrieminister Ali Aoun. Weitere Teilnehmer der Veranstaltung waren Frau Souad Assous, Direktorin des algerischen nationalen Investitionsfonds, sowie weitere hochrangige Beamte.

Das integrierte Projekt zur Herstellung von Milchprodukten und Milchpulver hat zum Ziel, die wachsende Nachfrage nach Milchprodukten in Algerien zu decken und die Nahrungsmittelsicherheit zu verbessern. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Baladna einen Anteil von 51 halten, während der algerische nationale Investitionsfonds 49 des neuen Unternehmens, das das Projekt leitet, halten wird.

Herr Kamal Mansouri, General Director des nationalen Investitionsfonds, und Herr Ramez Mohamad Raslan Al Khayyat, Managing Director von Baladna, unterzeichneten die Aktionärsvereinbarung. Die Absichtserklärung für das Babymilchprojekt wurde von Frau Amal Alam, General Director of Industrial Development im Industrieministerium, und Herrn Ramez Al Khayyat unterzeichnet.

Das Babymilchprojekt soll Algeriens Abhängigkeit von importiertem Milchpulver verringern. Der inländische Bedarf liegt zwischen 25.000 und 30.000 Tonnen pro Jahr. Die Absichtserklärung sieht eine umfassende Machbarkeitsstudie vor, um die Durchführbarkeit des Projekts zu bewerten, und konzentriert sich auf technische, kommerzielle und finanzielle Aspekte.

Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein für Baladna, da sie die Expansion in neue Märkte ermöglicht und gleichzeitig die Ziele Algeriens im Bereich der Ernährungssicherheit unterstützt. Die Projekte stehen im Einklang mit dem Engagement beider Nationen für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum.

