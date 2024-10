LEIPZIG (dpa-AFX) - "'Leipziger Volkszeitung" zu Folgen des Hurrikans "Helene" in USA:

"Hurrikan 'Helene' kam nicht überraschend. Klimamodelle zeigen eindeutig: Je wärmer es wird, desto häufiger treten Hurrikans auf und desto stärker können sie werden. Dass in den Vereinigten Staaten jetzt so viele Menschen gestorben sind, verdeutlicht, wie unvorbereitet auf diese Wetterextreme das Land ist. Deshalb sollte "Helene" ein Weckruf und für die Politik eine Lehre sein, sich für einen besseren Katastrophenschutz einzusetzen. Anstatt eines Wahlkampfscharmützels in den Katastrophengebieten zwischen Trump und dem Team Harris/Biden brauchen die Menschen Maßnahmen, die das Land an das veränderte Klima anpassen, um Todesfälle zu verhindern."