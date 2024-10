WASHINGTON (dpa-AFX) - In der TV-Debatte der Kandidaten für das Amt des US-Vizepräsidenten hat der Republikaner J.D. Vance die Wahlniederlage von Donald Trump 2020 nicht eindeutig eingeräumt. Auf direkte Nachfragen seines demokratischen Gegenkandidaten Tim Walz dazu antwortete Vance, er sei "auf die Zukunft fokussiert". Das sei eine Nicht-Antwort, konterte Walz.

Dass ihm die Wahl durch Betrug der Demokraten gestohlen worden sei, ist eine ständige Behauptung des damaligen Präsidenten und heutigen Präsidentschaftskandidaten Trump. Mehr als 60 Klagen seines Wahlkampfteams gegen die Ergebnisse der Abstimmung im November 2020 waren von Gerichten abgewiesen worden.

Dann hielt Trump am 6. Januar, kurz vor der Bestätigung des Wahlergebnisses im US-Kongress, eine Rede in Washington, in der er seine unbegründeten Behauptungen wiederholte. Anschließend zogen seine Anhänger zum Parlamentssitz und stürmten das Gebäude. Dabei waren auch Aufrufe zu hören, den damaligen Vize-Präsidenten Mike Pence zu töten, der sich geweigert hatte, den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden nicht anzuerkennen.

Vance verwies darauf, dass Trump bei dem Auftritt nur zum friedlichen Protest aufgerufen habe. Walz warf die Frage auf, ob Vance den Mut aufbringen könne, sich gegen den Willen von Trump zu stellen, wie seinerzeit Pence./so/DP/zb