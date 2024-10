BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der Leasingspezialist Grenke hat im dritten Quartal sein Neugeschäft deutlich ausweiten können und sieht sich auf Kurs für das Jahresziel. Das Leasingneugeschäft wuchs im Jahresvergleich um fast ein Viertel auf 738,5 Millionen Euro, wie das SDax -Unternehmen am Mittwoch in Baden-Baden mitteilte. Analysten hatten bereits mit einem spürbaren Plus gegenüber einem aus ihrer Sicht vergleichsweise schwachen Vorjahresquartal gerechnet. "Wir haben unsere Ambition, für dieses Jahr ein Rekordneugeschäft von mehr als drei Milliarden Euro einzufahren, deutlich untermauert", sagte Konzernchef Sebastian Hirsch laut Mitteilung.

Der Manager sieht die jüngsten Zinssenkungen der Zentralbanken als Anreiz für neue Investitionsimpulse bei kleinen und mittleren Unternehmen. "Erstes Indiz dafür ist die wachsende Zahl an Leasinganfragen, die wir zur Finanzierung von Small Tickets gerade registrieren", ergänzte er.

Die operative Marge des Leasingneugeschäfts, die sogenannte Deckungsbeitrag-2-Marge, stieg von 16,5 Prozent im Vorjahreszeitraum auf 17,0 Prozent. Sie gibt an, wie viel Ergebnis Grenke angesichts der Zinsentwicklungen für Leasing und Refinanzierung aus dem Neugeschäft erwirtschaften kann. Der Deckungsbeitrag 2 als Gradmesser für die Profitabilität des Neugeschäfts kletterte somit um 29,1 Prozent auf 125,8 Millionen Euro./men/jha/