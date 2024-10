DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: An der Börse in Schanghai findet bis einschließlich Montag kommender Woche wegen der Feiertage der "Goldenen Woche" kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Nike hat im ersten Quartal 2024/25 weiter unter der Kaufzurückhaltung seiner Kunden in China und Nordamerika gelitten und einen Gewinn von 1,1 Milliarden Dollar ausgeweisen, ein Rückgang um 28 Prozent. Je Aktie verdiente Nike 70 Cents, während Analysten im Factset-Konsens mit 52 Cents gerechnet hatten. Der Umsatz rutschte um 10 Prozent auf 11,6 Milliarden Dollar ab und traf damit in etwa die Erwartung der Analysten von 11,65 Milliarden Dollar. Den Jahresausblick zug Nike zurück und verschob den ersten Investorentag seit sieben Jahren. Damit wolle man dem künftigen CEO Elliott Hill die Gelegenheit geben, Nikes Strategie und die geschäftlichen Trends zu prüfen sowie Pläne zu entwickeln, um das Unternehmen für das folgende Geschäftsjahr und darüber hinaus zu positionieren, so Nike. Für das zweite Quartal rechnet der Konzern mit einem Umsatzrückgang von 8 bis 10 Prozent. Analysten erwarteten im Konsens bislang einen Rückgang um 6,7 Prozent. Die Aktie, die dieses Jahr bereits 18 Prozent verloren hat, büßte im nachbörslichen Handel knapp 6 Prozent ein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Im Lauf des Tages:

Tesla Inc, Absatzzahlen 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht September Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +128.000 Stellen zuvor: +99.000 Stellen

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.742,00 -0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 19.898,25 -0,4% Nikkei-225 37.813,26 -2,2% Hang-Seng-Index 22.460,22 +6,3% Kospi 2.571,67 -0,8% Shanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 8.194,00 -0,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die in der vergangenen Woche begonnene Hausse in Hongkong setzt sich beschleunigt fort, nachdem ein ganzes Maßnahmenbündel zur Ankurbelung der chinesischen Wirtschaft beschlossen worden war - insbesondere auch für den seit Jahren kriselnden Immobiliensektor. Guangzhou hat als erste chinesische Stadt der obersten Kategorie alle Beschränkungen für den Erwerb von Wohneigentum aufgehoben. Folgerichtig schießen die Kurse von Immobilienaktien durch die Decke. China Vanke schnellen um rund 40 Prozent nach oben, Longfor um fast 30 und Country Garden Services um 23 Prozent. Der Branchenindex der Immobilientitel explodiert um 15 Prozent. Im Autosektor machen Li Auto nach Rekordauslieferungen im September einen Satz um 12,0 Prozent. BYD verteuern sich um 6,8 und Great Wall Motor um 6,5 Prozent. Besonders stark gesucht sind weiter Technologieaktien, ihr Branchen-Subindex springt um fast 9 Prozent. In Tokio gehen die Erholungsgewinne vom Vortag wieder verloren. Händler sprechen von Risikoscheu und begründen dies mit der jüngsten Eskalation zwischen Israel, Libanon und Iran. In Seoul gibt der Kospi leicht nach. Nachdem die Inflation in Südkorea im September im Jahresvergleich nur um 1,6 statt erwarteter 1,9 Prozent gestiegen ist. Dort dürften daher Zinssenkungsspekulationen für eine gewisse Unterstützung sorgen. Sydney tendiert wenig verändert. Auch dort setzt der Markt offenbar darauf, dass die jüngste Entwicklung im Nahen Osten nicht ausartet.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 42.156,97 -0,4% -173,18 +11,9% S&P-500 5.708,75 -0,9% -53,73 +19,7% Nasdaq-Comp. 17.910,36 -1,5% -278,81 +19,3% Nasdaq-100 19.773,30 -1,4% -287,38 +17,5% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 956 Mio 1,307 Mrd Gewinner 1.160 1.510 Verlierer 1.628 1.297 Unverändert 79 65

Schwächer - Der iranische Raketenangriffe auf Israel sorgte für eine Stimmungseintrübung. Weil laut israelischen Angaben aber ein Großteil der Geschosse abgewehrt wurde, machten die Aktienkurse einen Teil ihrer Verluste wieder wett. Stützend wirkte daneben, dass am Berichtstag veröffentlichte Konjunkturdaten überwiegend für Zinssenkungen sprachen. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sank etwas stärker als erwartet. Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe zeigte sich im September unverändert, während Ökonomen einen leichten Anstieg erwartet hatten. Beide Indizes verharrten unter der Expansionsschwelle. Angeführt wurde der Markt vom Energiesektor, der um 2,2 Prozent zulegte. Aktien der Ölbranche folgten dem Ölpreis nach oben, der wiederum mit der Entwicklung des Nahostkonflikts anzog. Die schwergewichtete Boeing-Aktie (+1,4%) drehte mit den Nachrichten zum Nahostkonflikt ins Plus, im Einklang mit dem Rüstungssektor. Zunächst hatte ein Bloomberg-Bericht über eine mögliche Kapitalerhöhung den Kurs des US-Flugzeugherstellers belastet. Im Rüstungssektor gewannen Lockheed Martin 3,6 und RTX 2,7 Prozent. Der Kurs des Drohnenherstellers Aerovironment stieg um 5,3 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,61 -2,8 3,64 -81,0 5 Jahre 3,51 -4,5 3,56 -48,5 7 Jahre 3,60 -4,8 3,65 -36,6 10 Jahre 3,74 -4,5 3,78 -14,2 30 Jahre 4,08 -4,3 4,12 10,7

Zinssenkungserwartungen und der Nahostkonflikt verschafften Anleihen Zulauf, die Renditen sanken also.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:22 % YTD EUR/USD 1,1057 -0,1% 1,1069 1,1126 +0,1% EUR/JPY 158,81 -0,1% 158,92 160,13 +2,1% EUR/GBP 0,8335 +0,0% 0,8331 0,8331 -3,9% GBP/USD 1,3265 -0,2% 1,3286 1,3355 +4,2% USD/JPY 143,62 +0,0% 143,57 143,98 +1,9% USD/KRW 1.319,68 -0,5% 1.325,65 1.322,61 +1,7% USD/CNY 7,0297 -0,1% 7,0374 7,0330 -1,0% USD/CNH 7,0223 -0,1% 7,0295 7,0234 +2,0% USD/HKD 7,7666 -0,1% 7,7728 7,7747 -0,6% AUD/USD 0,6882 -0,0% 0,6882 0,6912 +1,1% NZD/USD 0,6290 +0,2% 0,6278 0,6320 -0,5% Bitcoin BTC/USD 61.462,05 +0,5% 61.152,05 63.971,10 +41,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar profitierte angesichts des iranischen Angriffs auf Israel von seinem Ruf als Fluchtwährung in Krisenzeiten. Für den Dollarindex ging es um 0,5 Prozent aufwärts. Der Yen, der in Krisenzeiten ebenso immer wieder als sicherer Hafen gesucht ist, zog mit an, im frühen Handel am Mittwoch gibt er etwas nach. Der Markt spekuliere, dass der iranische Raketenangriff auf Israel, der dank der Luftabwehr Israels offenbar wie ein früherer ohne größere Schäden geblieben ist, keine weitere Eskalation nach sich ziehen wird, so Beobachter.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,12 69,83 +1,8% +1,29 +0,7% Brent/ICE 74,78 73,56 +1,7% +1,22 -0,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zogen mit der Entwicklung im Nahostkonflikt kräftig an. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 2,4 Prozent auf 69,83 Dollar. Im Tageshoch waren es aber auch schon fast 72 Dollar gewesen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.647,15 2.667,04 -0,7% -19,89 +28,4% Silber (Spot) 31,06 31,43 -1,2% -0,36 +30,7% Platin (Spot) 987,84 991,00 -0,3% -3,16 -0,4% Kupfer-Future 4,58 4,59 -0,2% -0,01 +15,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gold war mit Blick auf den Nahen Osten als sicherer Hafen gesucht, unterstützt von sinkenden Marktzinsen. Die Feinunze verteuerte sich um 1 Prozent auf 2.661 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

JAPAN - Geldpolitik

Die japanische Notenbank sollte zusätzliche Zinserhöhungen nach Aussage des neuen Wirtschaftsministers des Landes vorsichtig abwägen. "Ich glaube nicht, dass wir die Deflation schon komplett hinter uns gelassen haben, und ich kann die Möglichkeit eines Rückfalls nicht ausschließen, sagte Ryosei Akazawa. Er ist aber nicht grundsätzlich gegen Zinserhöhungen. "Es ist nicht ungewöhnlich, die Geldpolitik zu normalisieren, wenn die Bedingungen erfüllt sind", sagte er.

SÜDKOREA - Inflation

Die südkoreanischen Verbraucherpreise sind im September auf Jahressicht um 1,6 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten 1,9 Prozent getippt. In der Kernrate betrug der Anstieg 2,0 Prozent.

USA - Politik

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 02, 2024 01:48 ET (05:48 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Bei ihrer wohl einzigen TV-Debatte vor den anstehenden Präsidentschaftswahlen im November haben sich der Demokrat Tim Walz und sein republikanischer Herausforderer J.D. Vance einen Schlagabtausch geliefert, der ohne persönliche Angriffe auskam. Vance versuchte, Donald Trumps kontroversere Rhetorik zu Themen wie Abtreibung, Einwanderung und Waffen während der Vizepräsidentschaftsdebatte zu mäßigen, während ein gelegentlich angespannter Tim Walz die Leistungen von Kamala Harris verteidigte und argumentierte, dass Trump eine Gefahr für die Demokratie darstelle.

ORACLE

baut eine öffentliche Cloud in Malysia und nimmt dafür mehr als 6,5 Milliarden Dollar in die Hand.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2024 01:48 ET (05:48 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.