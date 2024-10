(Tippfehler in der Überschrift bereinigt)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Für die Aktien der Gea Group geht es am Mittwoch zum Kapitalmarkttag nach oben. Auf der Handelsplattform Tradegate stieg der Kurs des Anlagenbauers um 1,3 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs, nachdem unter anderem neue Langfristziele angekündigt wurden. Außerdem wurde mitgeteilt, dass das Management die einst für das Jahr 2026 gesetzten Finanzziele schon in diesem Jahr erreichen will.

Der RBC-Experte Sebastian Kuenne betonte in einem ersten Kommentar, die neuen Umsatz- und Margenziele seien ambitioniert. Das Ziel, den Umsatz bis 2030 um jährlich fünf Prozent zu steigern, sei in etwa doppelt so hoch wie der aktuell bis 2026 reichende Konsens. Auch bei der Marge liege der Analystenschnitt für 2026 mit 15,8 Prozent klar unter dem Ziel, dass perspektivisch 17 bis 19 Prozent als operativer Gewinn übrig bleiben sollen. 2024 hatte die Marge 14,4 Prozent betragen./tih/jha/

