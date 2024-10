Zürich - Der Immobilienfonds Procimmo Real Estate SICAV hat in seinem ersten Jahresabschluss ein Nettoergebnis von 60,6 Millionen Franken erzielt. Dies entspricht einen Gewinn von 6,20 Franken je Aktie. Der Fonds schlägt nur vor, eine Dividende von 6 Franken je Aktie auszuschütten und das Kapital zu erhöhen. Der an der Schweizer Börse SIX kotierte Fonds war erst im Oktober 2023 aus der Fusion der beiden Fonds «Swiss Commercial Fund» und «Swiss Commercial ...

